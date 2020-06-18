Актер Михаил Ефремов выплатит семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с артистом, может выплатить до трех млн рублей. Такую сумму назвал адвокат, автоюрист Александр Мельцев в разговоре с URA.RU.

с чего всё началось

Названа примерная сумма компенсации, которую может заплатить Михаил Ефремов семье погибшего по его вине Сергея Захарова. Об этом в интервью Ura.ru рассказал адвокат, автоюрист Александр Мельцев. По его словам, сумма компенсации Ефремова семье Захарова может быть до 3 миллионов рублей.

Экономика Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.

Политика Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой. 591

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 799

Экономика В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны. 17

Армия и оружие Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны «Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны. 82

Общество В столичных МФЦ отменили предварительную запись В многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" с четверга, 18 июня, отменяется предварительная запись для посетителей, которая была введена в рамках режима повышенной готовности. 90

Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 274

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,8K

Здоровье Мясников рассказал, как распознать плохого врача Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого. 250

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года. 22

Происшествия Чиновник мэрии Иркутска пытался сбежать от следователей СК Руководителю департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда предъявили обвинение во взяточничестве Следователи произвели арест сотрудника иркутской мэрии – начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства. 88