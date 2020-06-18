Происшествия
МонаВистаАдвокат назвал возможную сумму компенсации от Ефремова семье Захарова
Названа примерная сумма компенсации, которую может заплатить Михаил Ефремов семье погибшего по его вине Сергея Захарова. Об этом в интервью Ura.ru рассказал адвокат, автоюрист Александр Мельцев. По его словам, сумма компенсации Ефремова семье Захарова может быть до 3 миллионов рублей.
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с чего всё началось
Актер Михаил Ефремов выплатит семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с артистом, может выплатить до трех млн рублей. Такую сумму назвал адвокат, автоюрист Александр Мельцев в разговоре с URA.RU.URA.Ruвчера в 03:25
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Автоюрист спрогнозировал, сколько выплатит Ефремов семье Захарова за ДТП
Московский Комсомолецвчера в 08:06
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