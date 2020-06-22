Политика

Газета.RuГазета.RuАдвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании

Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулась с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
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