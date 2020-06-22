Происшествия

ИзвестияИзвестияАдвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в день аварии был православный праздник (Духов день), поэтому Ефремов употребил спиртное.
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с чего всё началось

Хотел помочь другу: адвокат объяснил, почему пьяный Ефремов сел за руль

Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга.
Собеседниквчера в 05:11

Подробнее о событии

Адвокат назвал новую причину пьяной поездки Ефремова

РБК02:36

Названа причина пьяного вождения Ефремова

Lenta.ru00:20

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

РИА Новостивчера в 22:53

Ефремов сел пьяным за руль ради друга из Украины

Рамблер01:55

Адвокат Ефремова заявил, что актер сел пьяным за руль после звонка друга с Украины

ФАНвчера в 08:27

Ефремов сел пьяным за руль после звонка друга из Украины

Народные новостивчера в 07:30

Хотел помочь другу: адвокат объяснил, почему пьяный Ефремов сел за руль

Собеседниквчера в 05:11
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию

Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Экономика

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
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Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников

Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
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Общество

Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 20 июня в 10:33
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости вчера в 15:57
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Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Известия вчера в 16:20
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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Экономика

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
8
Политика

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Lenta.ru 02:49
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Общество

Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
8
Политика

Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
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Футбол

«Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД Арене» стюарда

«Локомотив» уволил стюарда «РЖД Арены», который ударил журналиста «Спорт Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».
РБК вчера в 11:52
Теннис

Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

Вести.Ru вчера в 14:53
Общество

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
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Авто

Kia готовит обновленный Rio X-Line для рынка России

Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня вчера в 06:42
2
Единоборства

Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса

Национальная служба новостей вчера в 03:56
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Экономика

Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения.
Lenta.ru 02:42
1
Происшествия

На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне

РИА Новости 02:23
1
Происшествия

В Керчи четыре человека пострадали при взрыве автомобиля на АЗС

Четыре человека пострадали в Керчи вечером в воскресенье от взрыва автомобиля на АЗС.
ТАСС вчера в 16:48
6
Политика

Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.
РБК 00:55
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
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Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
99
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
2
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
163
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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