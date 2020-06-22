Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга.

с чего всё началось

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в день аварии был православный праздник (Духов день), поэтому Ефремов употребил спиртное.

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