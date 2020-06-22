Происшествия
ИзвестияАдвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в день аварии был православный праздник (Духов день), поэтому Ефремов употребил спиртное.
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с чего всё началось
Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга.Собеседниквчера в 05:11
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Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Армия и оружие
Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию
Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Экономика
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников
Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
Общество
Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 20 июня в 10:33
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
РИА Новости вчера в 15:57
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Известия вчера в 16:20
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Экономика
ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
Политика
Путин приехал в главный храм Вооруженных сил
Lenta.ru 02:49
Общество
Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика
Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
Футбол
«Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД Арене» стюарда
«Локомотив» уволил стюарда «РЖД Арены», который ударил журналиста «Спорт Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».
РБК вчера в 11:52
Теннис
Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
Вести.Ru вчера в 14:53
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
Авто
Kia готовит обновленный Rio X-Line для рынка России
Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня вчера в 06:42
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Экономика
Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения.
Lenta.ru 02:42
Происшествия
На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне
РИА Новости 02:23
Происшествия
В Керчи четыре человека пострадали при взрыве автомобиля на АЗС
Четыре человека пострадали в Керчи вечером в воскресенье от взрыва автомобиля на АЗС.
ТАСС вчера в 16:48
Политика
Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса
Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.
РБК 00:55
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Экономика
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Футбол
«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»
Евро-футбол.ру вчера в 07:48
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22