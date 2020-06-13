Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.

с чего всё началось

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, который умер в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, объяснил причину отказа родственников от помощи актера. Об этом он рассказал в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

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