Происшествия
Lenta.ruАдвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, который умер в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, объяснил причину отказа родственников от помощи актера. Об этом он рассказал в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.РБК07:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат Ефремова сообщил о попытках связаться с родственниками погибшего Захарова
Народные новости09:00
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Футбол
Роналду не забил пенальти в первом матче «Ювентуса» после карантина
РЕН ТВ вчера в 17:12
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК 15:53
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Футбол
Мальорка — Барселона 0:4
Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт забил первый гол в составе каталонского клуба.
Sport24.ru 17:10
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
Кино
В сети появился тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
Neva.Today 10 июня в 14:50
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Экономика
Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до B3
Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом.
Известия 13:22
Общество
В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе
Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
Lenta.ru 10:15
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать
Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru 06:48
Футбол
«Ротор» может уволить главного тренера Хацкевича
Как стало известно Metaratings.ru, «Ротор» может начать выступление в РПЛ под руководством нового главного тренера.
Metaratings 13:14
Общество
Полицейский США о массовом увольнении полиции: всё кончено, Америка
Массовое увольнение полицейских ждет США, заявил майор полиции Трэвис Йейтс из города Талса штата Оклахома в эфире передачи Tucker Carlson Tonight 12 июня, сообщает информационный канал Fox News.
ИА Красная Весна 07:11
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости 11:30
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Игры
Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.
3DNews 14:40
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Российская газета 11:16
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Политика
Путин назвал выгоду для мира от сильной России
Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Известия 16:40