Политика

ИзвестияИзвестияАдвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
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Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
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Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
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Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
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Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».
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Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
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Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
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Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17

Газета.Ru 07:00
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru 09:57
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В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Известия вчера в 17:00
Спорт

Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
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В Петербурге женщина-водитель сбила 12-летнего мальчика на самокате

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Сбербанк назвал новые ставки по ипотеке

О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Экономика

«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей

Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Rambler News Service 03:32
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
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Что делать с экономикой Украины толком не знает никто

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Если на медицинском осмотре у гражданина будут обнаружены противопоказания к управлению автомобилем, а затем диагноз будет подтвержден, то медсправка для ГИБДД будет аннулирована, а затем автоматически будут аннулированы водительские права.
Planet Today 01:50
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Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Lenta.ru 09:19
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На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
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