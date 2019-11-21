Политика
ИзвестияАдвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Здоровье
Самарским частным клиникам предложили отказаться от абортов
Переговоры с частными клиниками о прекращении проведения абортов провело министерство здравоохранения Самарской области, 19 ноября сообщает новостной портал 63.ru.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
Наука
Новое гибридное устройство способно не только улавливать, но и хранить солнечную энергию
Новая технология, предложенная исследователями из Университета Хьюстона, улавливает тепло от солнца и сохраняет его в виде тепловой энергии.
Общество
Законопроект о налоге на самозанятых приняли в Госдуме в первом чтении
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.
Политика
Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией
В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.
Теннис
Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Авто
Автомобили УАЗ в 2020 году получат новый турбодвигатель
Ульяновский автозавод в 2020 году планирует начать установку на автомобили нового турбомотора мощностью 180 л.с. Об этом сообщил гендиректор предприятия Адиль Ширинов, добавив, что двигатель сейчас находится на стендовых испытаниях.
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Экономика
Помощник президента Белоусов назвал три рецепта роста экономики
Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Политика
Возможную причастность РФ к событиям в Каталонии расследуют в Испании
Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон запустил расследование в отношении возможной активности группы, связанной с российскими разведслужбами, в Каталонии.
Космос
Телескоп MWA обнаруживает остатки мертвых звезд в центре Млечного Пути
Изображение с телескопа Murchison Widefield Array (MWA) показывает, как выглядела бы наша галактика, если бы человеческие глаза могли видеть радиоволны.
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Космос
Составлена первая карта поверхности Титана
Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
Футбол
«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»
Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Политика
Навальный подал иск к Путину в связи с уголовным делом ФБК
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту России Владимиру Путину.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Футбол
Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Баскетбол
«Валенсия» обыграла «Химки» в матче Евролиги
Армия и оружие
Украинцы не смогли доказать «кражу» унитазов на возвращенных кораблях
Киев опубликовал фотографии возвращенных Россией кораблей «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск», которые были задержаны в Керченском проливе за провокацию.
Политика
МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной
В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США.
Армия и оружие