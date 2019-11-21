Политика
ИзвестияАдвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Политика
Госдума сняла ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект о снятии возрастного ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ.
Общество
Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей
В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Армия и оружие
Захарова заявила о планах России следить за действиями НАТО в космосе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет внимательно наблюдать за действиями других государств в космосе.
Общество
Путин вручил ордена деятелям культуры, политики, медицины и спорта
Президент России Владимир Путин 21 ноября вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Футбол
Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете
Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок.
Авто
Внедорожник GAC GS8 поступил к дилерам в России
Новый внедорожник GAC GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Общество
Кирилл Терешин показал руки после операции
Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.
Экономика
Оптимизм вернулся на Уолл-Стрит. Почему американские акции пошли вверх
Лю Хэ выразил оптимизм по поводу первого торгового соглашения, пишет Bloomberg.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина
Технологии
В России в поездах и самолетах появится быстрый интернет
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.
Происшествия
Названа причина гибели провалившихся в яму с кипятком в Пензе мужчин
Водитель и пассажир провалившегося в яму с кипятком автомобиля в Пензе умерли от асфиксии при утоплении, сказано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Происшествия
ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
Экономика
Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг
Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Экономика
Путин отметил зависимость от работы ФНС строительных вопросов
От работы Федеральной налоговой службы (ФНС) России зависит решение многих вопросов строительства государства.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Политика
ФСБ ткнула Украину носом в пропавшие в Крыму унитазы
Украина, как капризная невестушка, продолжает выкрутасы даже после того, как корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вернули ей из Крыма.
Футбол
Украинский футболист не перешёл в «Крылья» из-за конфликта с Россией
Украинский защитник кипрского футбольного клуба «Анортосис» Евгений Селин рассказал, что отказался от перехода в самарские «Крылья Советов» в 2016 году из-за конфликта Украины с Россией.
Хоккей
ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона
В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.
Происшествия
Нетрезвый полицейский устроил дебош в Пушкине
Сегодня, 21 ноября, в одном из дворов на Артиллерийской улице в Пушкине был замечен пьяный водитель, который, выйдя из машины, накинулся на двух взрослых и пытался придушить школьника.
Футбол
Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке
Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Футбол
Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".