Политика

ИзвестияИзвестияАдвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Изъятые с украинских кораблей оборудование и оружие являются вещдоками в деле моряков

Коммерсантъ09:53

Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов

Интерфакс08:46

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Lenta.ru08:51

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

РИА Новости09:45

Адвокат объяснил нехватку оборудования на переданных Украине кораблях

РБК08:41

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Известия08:02

Изъятые с украинских кораблей оборудование и оружие являются вещдоками в деле моряков

ТАСС07:24
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