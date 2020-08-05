В Пресненском суде Москвы прошло первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. По словам прокурора, в крови актера, взятой на анализы сразу после аварии, были обнаружены следы марихуаны и кокаина.

Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП

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