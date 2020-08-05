Происшествия
Газета.RuАдвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
В Пресненском суде Москвы прошло первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. По словам прокурора, в крови актера, взятой на анализы сразу после аварии, были обнаружены следы марихуаны и кокаина.
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Михаил Ефремов извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова ради его мамы
Комсомольская правда11:10
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Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Политика
Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных россиян, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Известия 20:07
Происшествия
Двое 8-летних пассажиров пострадали при ДТП в Невельском районе
В результате ДТП, двое 8-летних пассажиров получили телесные повреждения.
АСТВ 18:50
Технологии
В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
Деловое.ТВ 08:29
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит 05:54
Экономика
По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
Lenta.ru 19:15
Общество
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Политика
Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации
США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
ТАСС 20:13
Футбол
Виллиан сообщил друзьям, что намерен перейти в «Арсенал»
Футболист уже сообщил своим друзьям о планах перейти в «Арсенал».
Матч ТВ 04:09
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
Культура
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»
Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.
Российская газета 05:00
Футбол
Глушаков прокомментировал своё возможное возвращение в «Спартак»
Хавбек Денис Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат".
Sport.ru 14:44
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело 11:22
Политика
В Госдепе назвали Арктику северным флангом НАТО
Московский Комсомолец 18:13
Космос
Богатую кальцием сверхновую впервые изучили в рентгеновском диапазоне
Исследователи впервые смогли получить снимок редкой сверхновой в рентгеновском диапазоне длин волн.
Индикатор 12:39
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Хоккей
Иностранные клубы КХЛ начнут сезон серией выездных матчей
Алексей Морозов, занимающий должность президента Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал ситуацию с составлением и обнародованием календаря на следующий сезон.
CT news вчера в 14:50
Политика
Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки
Коммерсантъ 19:58
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU вчера в 06:29
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн 03 августа в 09:37
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским клубом ЛАСК со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Известия 18:07
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Порядка полсотни тысяч военных в скором времени получат надбавки.
CT news вчера в 15:20
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32