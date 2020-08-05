Происшествия

Газета.RuГазета.RuАдвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП

В Пресненском суде Москвы прошло первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. По словам прокурора, в крови актера, взятой на анализы сразу после аварии, были обнаружены следы марихуаны и кокаина.
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Экспертиза подтвердила нахождение Ефремова за рулём во время ДТП

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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян

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Происшествия

Двое 8-летних пассажиров пострадали при ДТП в Невельском районе

В результате ДТП, двое 8-летних пассажиров получили телесные повреждения.
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Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

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В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые

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Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

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США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
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Исследователи впервые смогли получить снимок редкой сверхновой в рентгеновском диапазоне длин волн.
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