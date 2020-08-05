Происшествия
Газета.RuАдвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
В Пресненском суде Москвы прошло первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. По словам прокурора, в крови актера, взятой на анализы сразу после аварии, были обнаружены следы марихуаны и кокаина.
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Любовница могла быть с ним: в машине Михаила Ефремова нашли следы тайного пассажира
Комсомольская правда08:55
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Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Космос
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Piter.tv вчера в 05:33
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.
РБК 08:01
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Общество
Tut.by: Власти Минска отказали Светлане Тихановской в проведении в парке митинга
В Минске состоится празднование Дня железнодорожных войск – оно пройдет в парке, в котором кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская собиралась провести митинг.
Эхо Москвы 15:06
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Происшествия
Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Москве
Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, от полученных травм одна из них умерла на месте, вторая госпитализирована.
ТАСС 15:18
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Игры
Microsoft продолжит поддержку Xbox Live Gold
Microsoft не планирует прекращать поддержку Xbox Live Gold. Об этом представитель компании рассказал в комментарии для издания The Verge.
CyberSport.ru 14:37
Футбол
Газизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб
Перед началом нового сезона генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов на встрече с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости, ответил на актуальные вопросы из жизни "красно-белых".
РИА Новости 15:00
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com 12:07
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Авто
Названы любопытные автоновинки, которые приедут в РФ до конца лета
В список вошел также Toyota Highlander, так как эта модель тоже приедет в РФ до конца этого лета.
32CARS.ru 15:14
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Экономика
Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение.
REGNUM 04:18
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
Политика
Зеленский сменил начальника Главного управления разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны.
ФАН 14:54
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 14:52
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США
Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.
Телеканал 360° 09:25
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Политика
Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform вчера в 06:06
Происшествия
Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга
По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории: Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку.
Фонтанка.Ру 13:28