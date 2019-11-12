Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceАдвокат опроверг лишение Ананьева кипрского гражданства

Ранее «Открытие медиа» со ссылкой на источники в окружении бывшего совладельца Промсвязьбанка сообщили, что среди девяти россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, оказался Дмитрий Ананьев.
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Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста сообщили
, что кипрские власти лишили Ананьева гражданства, которое он получил по программе для инвесторов.
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