Общество
Rambler News ServiceАдвокат опроверг лишение Ананьева кипрского гражданства
Ранее «Открытие медиа» со ссылкой на источники в окружении бывшего совладельца Промсвязьбанка сообщили, что среди девяти россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, оказался Дмитрий Ананьев.
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с чего всё началось
Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста сообщили, что кипрские власти лишили Ананьева гражданства, которое он получил по программе для инвесторов.Forbes10:03
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Пятый канал вчера в 03:51
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
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RT на русском вчера в 23:46
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ТАСС 08:27
Футбол
Модрич получил награду Golden Foot
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RT на русском 16:44
Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Газета.Ru 17:14
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
REGNUM 16:00
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
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Спорт-Экспресс 15:11
Наука
Разработаны программируемые носимые роботизированные руки
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Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 06:57
Музыка
Дрейка прогнали со сцены на фестивале «Camp Flog Gnaw»
Сердитая аудитория неутешительно встретила Дрейка, освистав его, когда он вышел на сцену.
ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском 12:17
Наука
«Нет нейтрального взгляда на добро»
О биоэтике – обычной и христианской — в США и России, проблемах редактировании генома, клинических этиках и важности междисциплинарных исследований в интервью Indicator.Ru рассказала президент Американской ассоциации биоэтики и гуманитарных наук, директор Центра биоэтики, здоровья и общества Университета Уэйк-Форест Ана Илтис.
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«Русских витязей» вооружили истребителями Су-35С
Четыре новых истребителя Су-35С поступили в распоряжение пилотажной группы «Русские витязи».
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РБК 10:21
Армия и оружие
В России нашли способ победить США в Сирии
По мнению Сивкова, американские позиции в Сирии не защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными бороться с беспилотниками повстанцев, вследствие чего США, если пожелают остаться в регионе, вероятно, будут укреплять находящиеся там собственные базы.
Lenta.ru 16:05