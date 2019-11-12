с чего всё началось

Ранее «Открытие медиа» со ссылкой на источники в окружении бывшего совладельца Промсвязьбанка сообщили, что среди девяти россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, оказался Дмитрий Ананьев.

Политика Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Политика Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.

Общество Кота-дебошира из приюта отправили в «одиночку» за плохое поведение Фото: Facebook Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization - Houston Пользователи социальных сетей обсуждают американского кота по кличке Квилти, который угодил в "одиночку" за плохое поведение.

Политика Савченко призвала Зеленского «не быть лохом» Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.

Политика Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Экономика Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

Футбол Модрич получил награду Golden Foot Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

Политика Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.

Политика Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.

Футбол Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.

Наука «Нет нейтрального взгляда на добро» О биоэтике – обычной и христианской — в США и России, проблемах редактировании генома, клинических этиках и важности междисциплинарных исследований в интервью Indicator.Ru рассказала президент Американской ассоциации биоэтики и гуманитарных наук, директор Центра биоэтики, здоровья и общества Университета Уэйк-Форест Ана Илтис.

Происшествия Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.