Происшествия
ИзвестияАдвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
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с чего всё началось
В СМИ появилась информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм». Его адвокат Эльман Пашаев в беседе с «360» развеял слухи.Телеканал 360°02:57
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Здоровье
Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных
Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
РБК 02:30
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Происшествия
В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына
Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Происшествия
В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Известия вчера в 14:22
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Мактоминеем до 2025 года
23-летний хавбек продлил контракт с манкунианцами до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.
Sport24.ru 04:40
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Общество
Власти вводят ограничения работы рюмочных в домах саратовцев
Альтернативную версию представил Станислав Денисенко (ЛДПР): он предложил запретить рюмочные, если площадь торгового зала меньше 30 кв. метров.
Взгляд-инфо 06:18
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Экономика
«Магнит» становится все более конкурентоспособным
"Магнит" становится все более конкурентоспособным.
Finam.Ru 06:05
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание
У основателя инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви обнаружено онкологическое заболевание, защита просит Первый апелляционный суд учесть это, пишет РБК.
Ведомости 06:21
Футбол
«Нижний Новгород» согласовал с «Зенитом» переход игрока юношеской сборной России
По данным matchtv.ru, к «Нижнему Новгороду» присоединился защитник «Зенита» Никита Каккоев.
Матч ТВ 06:12
Спорт
Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года.
News.ru 05:51
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о болезни бывшего мужа
Именно из-за болезни Виктория Боня вместе с дочерью проводят много времени с Алексом. Ранее «Рамблер» сообщал, что Боня оскорбила россиян.
Рамблер вчера в 13:31
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Энергетика
Украина оказалась спасением для газового рынка Европы
Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru вчера в 09:47
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали Веру Брежневу за внешний вид на репетиции
В Сети раскритиковали певицу Веру Брежневу за якобы неженственный вид.
РИА Новости вчера в 22:27