Происшествия

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о хроническом алкоголизме актера

В СМИ появилась информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм». Его адвокат Эльман Пашаев в беседе с «360» развеял слухи.
Телеканал 360°02:57

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Адвокат опроверг версию о хроническом алкоголизме Ефремова

Lenta.ru04:18

Адвокат Ефремова сообщил, что актера лишат водительских прав, но не пожизненно

ТАСС03:41

Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «хроническом алкоголизме» актера

РИА Новости03:34

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RT на русском03:28

Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера

РБК04:16

Ефремова лишат водительских прав не навсегда

Газета.Ru04:01

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о хроническом алкоголизме актера

Телеканал 360°02:57
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Здоровье

Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных

Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
РБК 02:30
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Происшествия

В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына

Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
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Происшествия

В центре Москвы задержали участников несогласованной акции

Известия вчера в 14:22
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Мактоминеем до 2025 года

23-летний хавбек продлил контракт с манкунианцами до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.
Sport24.ru 04:40
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Общество

Власти вводят ограничения работы рюмочных в домах саратовцев

Альтернативную версию представил Станислав Денисенко (ЛДПР): он предложил запретить рюмочные, если площадь торгового зала меньше 30 кв. метров.
Взгляд-инфо 06:18
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
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Экономика

«Магнит» становится все более конкурентоспособным

"Магнит" становится все более конкурентоспособным.
Finam.Ru 06:05
Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Общество

У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

У основателя инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви обнаружено онкологическое заболевание, защита просит Первый апелляционный суд учесть это, пишет РБК.
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Футбол

«Нижний Новгород» согласовал с «Зенитом» переход игрока юношеской сборной России

По данным matchtv.ru, к «Нижнему Новгороду» присоединился защитник «Зенита» Никита Каккоев.
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Спорт

Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года.
News.ru 05:51
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о болезни бывшего мужа

Именно из-за болезни Виктория Боня вместе с дочерью проводят много времени с Алексом. Ранее «Рамблер» сообщал, что Боня оскорбила россиян.
Рамблер вчера в 13:31
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

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Энергетика

Украина оказалась спасением для газового рынка Европы

Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru вчера в 09:47
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Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали Веру Брежневу за внешний вид на репетиции

В Сети раскритиковали певицу Веру Брежневу за якобы неженственный вид.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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