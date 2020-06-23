В СМИ появилась информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм». Его адвокат Эльман Пашаев в беседе с «360» развеял слухи.

с чего всё началось

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».

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