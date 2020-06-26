Происшествия
РБКАдвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
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с чего всё началось
Пашаев добавил, что родственники требуют невероятных денег — 100-150 миллионов рублей. В беседе с «360» адвокат также рассказал, что Ефремов спрашивает о семье Захарова. Актер хочет помочь потерпевшим, в том числе оплатить похороны и другие расходы.Телеканал 360°04:22
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