Пашаев добавил, что родственники требуют невероятных денег — 100-150 миллионов рублей. В беседе с «360» адвокат также рассказал, что Ефремов спрашивает о семье Захарова. Актер хочет помочь потерпевшим, в том числе оплатить похороны и другие расходы.

с чего всё началось

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.

Политика Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737.

Политика В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. 1K

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 2,1K

Происшествия Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 2,8K

Общество В Госдуме предложили защитить права антипрививочников Депутаты предложили ввести наказание в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей на нарушение данного права для депутатов и должностных лиц. 64

Экономика KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.

Авто Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,6K

Футбол Севилья — Вальядолид 1:1 «Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.

Наука Долгосрочные физические тренировки могут влиять на активность генов Специалисты доказали, что долгосрочные физические тренировки, которые проводятся более десяти лет, могут повлиять на активность ответственных за предотвращение метаболических заболеваний генов. 1

Здоровье Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.

Происшествия В США три человека умерли после употребления антисептика В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук. 5

Футбол «Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.

Политика Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.