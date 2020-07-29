Происшествия
ИзвестияАдвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в среду, 29 июля, рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.
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Общество
В Севастополе режим повышенной готовности продлен до конца лета
В Севастополе в режиме карантина продолжат работать учреждения социального обслуживания - интернаты для детей и пожилых людей.
Российская газета 06:55
Общество
Собянин сохранил запрет на массовые мероприятия в Москве до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится как минимум до конца августа.
Московский Комсомолец 07:47
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Происшествия
Под Калининградом подросток утонул во время похода на шлюпках
Девятиклассник Калининградского морского лицея утонул на Балтийской косе во время шлюпочного похода, организованного образовательным учреждением.
Российская газета 07:19
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
Политика
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ находятся 3 тыс. пациентов с коронавирусом.
Взгляд.ру 07:33
Космос
Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса
Москва 24 вчера в 07:12
Общество
В двух районах Москвы объявили карантин из-за бешенства у животных
Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, после выявления бешенства у домашних животных, следует из документов, опубликованных на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:31
Шоу-бизнес
Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей.
CT news 05:34
Общество
FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Единоборства
Сен-Пьер отреагировал на возможность поединка с Нурмагомедовым
RT на русском 06:13
Футбол
Кокорин тренируется с «Сочи», несмотря на окончание аренды
В минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Сочи», в составе которого провёл десять матчей в РПЛ, где забил семь голов.
Metaratings 06:46
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
Глава Владимира Ольга Деева ушла в отставку по собственному желанию
Глава города Владимира Ольга Деева подала в отставку по собственному желанию.
ТАСС 05:55
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов.
Известия 06:42
Политика
Игорь Кобзев сдал подписи на выборы губернатора Иркутской области
Напомним, прием документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Иркутской области завершится сегодня в 18 часов.
Областная газета (г. Иркутск) 02:29
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.
Вести.Ru 06:50
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.
RT на русском 07:38
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Общество
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
Фигура женщины будет отреставрирована и размещена в Археологическом музее Антальи. В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую.
Piter.tv 01:17
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29