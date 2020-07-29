Происшествия

ИзвестияИзвестияАдвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в среду, 29 июля, рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.
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Адвокат потерпевших сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП

РБК05:21

Добровинский: Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП

Телепрограмма05:52

Адвокат стороны потерпевших продемонстрировал по ТВ бумагу с признанием Ефремовым вины

ТАСС06:44

Потерпевшие подготовили гражданские иски к Михаилу Ефремову

Интерфакс04:43

Эльман Пашаев подтвердил отказ Ефремова от признания вины

Московский Комсомолец06:50

Гражданская жена Захарова прокомментировала отказ Ефремова признать вину

РИА Новости06:37

Ефремов заявил, что он индивидуальный предприниматель, а не актер

РЕН ТВ04:51
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Общество

В Севастополе режим повышенной готовности продлен до конца лета

В Севастополе в режиме карантина продолжат работать учреждения социального обслуживания - интернаты для детей и пожилых людей.
Российская газета 06:55
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Общество

Собянин сохранил запрет на массовые мероприятия в Москве до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится как минимум до конца августа.
Московский Комсомолец 07:47
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Происшествия

Под Калининградом подросток утонул во время похода на шлюпках

Девятиклассник Калининградского морского лицея утонул на Балтийской косе во время шлюпочного похода, организованного образовательным учреждением.
Российская газета 07:19
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
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Политика

Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ находятся 3 тыс. пациентов с коронавирусом.
Взгляд.ру 07:33
Космос

Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса

Москва 24 вчера в 07:12
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Общество

В двух районах Москвы объявили карантин из-за бешенства у животных

Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, после выявления бешенства у домашних животных, следует из документов, опубликованных на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:31
Шоу-бизнес

Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей.
CT news 05:34
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Общество

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Единоборства

Сен-Пьер отреагировал на возможность поединка с Нурмагомедовым

RT на русском 06:13
Футбол

Кокорин тренируется с «Сочи», несмотря на окончание аренды

В минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Сочи», в составе которого провёл десять матчей в РПЛ, где забил семь голов.
Metaratings 06:46
Политика

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Политика

Глава Владимира Ольга Деева ушла в отставку по собственному желанию

Глава города Владимира Ольга Деева подала в отставку по собственному желанию.
ТАСС 05:55
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов.
Известия 06:42
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Политика

Игорь Кобзев сдал подписи на выборы губернатора Иркутской области

Напомним, прием документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Иркутской области завершится сегодня в 18 часов.
Областная газета (г. Иркутск) 02:29
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.
Вести.Ru 06:50
Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
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Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.
RT на русском 07:38
Футбол

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Политика

Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
2
Общество

В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую

Фигура женщины будет отреставрирована и размещена в Археологическом музее Антальи. В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую.
Piter.tv 01:17
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Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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