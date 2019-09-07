Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что три автобуса покинули территорию СИЗО "Лефортово" в Москве, где содержатся украинцы, для обмена с Украиной. Обмен удерживаемыми лицами планируется провести по формуле "35 на 35".

с чего всё началось

Корабли задержали и доставили в Керчь, 24 моряка были арестованы. Отметим, что вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной прорабатывался в конце лета 2019 года. Подготовка к нему идет непросто и ранее процедура откладывалась.

Между Россией и Украиной начался обмен заключенными

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