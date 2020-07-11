Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.

с чего всё началось

Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". Господин Добровинский сказал «РИА Новости», что информация не соответствует действительности.

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

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