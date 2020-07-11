Происшествия
КоммерсантъАдвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". Господин Добровинский сказал «РИА Новости», что информация не соответствует действительности.
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с чего всё началось
Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.Московский Комсомолец07:36
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Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 июля в 23:29
Спорт
EA анонсировала дату релиза UFC 4 — 14 августа
Чемпионат 12:06
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика.
Известия 06:20
Футбол
«Сочи» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Сочи» и «Спартака» объявили стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ, который состоится в Сочи.
Metaratings 12:40
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Известия вчера в 06:18
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Здоровье
Ограничения в Волгоградской области продлили до 31 июля
Действие ограничительных мероприятий в Волгоградской области было решено продлить до конца месяца, 31 июля.
Волгоградская правда 10:27
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РИА Новости 12:31
Политика
Правительство Нидерландов подаст в ЕСПЧ иск к России по делу MH17
Голландское правительство намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с ролью страны в крушении рейса MH17, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Фигурное катание
Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.
РБК 10:55
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» в чемпионате Англии
РИА Новости 11:58
Футбол
«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит" определились с составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:31
Происшествия
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
Политика
Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 11:01
Политика
Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста вступить в предвыборную гонку президентских выборов, которые состоятся в стране 3 ноября.
Страна Советов on-line 07:24
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
Общество
Работники предприятия «Радон» организовали слив химотходов у Московского завода полиметаллов
Эхо Москвы 12:32
Здоровье
В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом
Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
Новый Калининград.Ru 04:26
Биатлон
Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт 11:21
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
Несколько мигрантов сбежали из полиции в Тверской области
Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области.
Известия 02:58
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10