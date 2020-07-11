Происшествия
КоммерсантъАдвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". Господин Добровинский сказал «РИА Новости», что информация не соответствует действительности.
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с чего всё началось
Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.Московский Комсомолец07:36
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Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
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В Кремле назвали сравнение Путина со Сталиным неверным по сути
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Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением MH17
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В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек
В Ростовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Среди погибших 10-летний ребенок.
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Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
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