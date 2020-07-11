Происшествия
КоммерсантъАдвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". Господин Добровинский сказал «РИА Новости», что информация не соответствует действительности.
Читать в источнике
Оценить467
с чего всё началось
Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.Московский Комсомолец07:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Футбол
Арбитр Федотов: резервный судья начал голевую атаку «Сочи», а он не может трогать мяч
Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч.
Чемпионат 15:06
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом
В Прикамье зафиксировали еще 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В курсе.ру 10:47
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
Футбол
СМИ узнали об уходе Валерия Карпина из «Ростова»
Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года. В феврале 2020-го он продлил контракт с клубом на пять лет.
РБК 10:09
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 02:42
Общество
ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
iReactor 07:02
Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Отмечается, что Янь бежала из Китая в США еще 28 апреля.
Журналистская правда 12:41
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Здоровье
Врачи из Астрахани и гуманитарный груз отправятся на помощь Казахстану
Гуманитарный груз и пять врачей отправятся в Атыраускую область Казахстана.
ИА Красная Весна 02:32
Политика
Голунов раскритиковал Навального за высказывания о Сафронове
Голунов ответил на высказывания скандального блогера постом, в котором жестко раскритиковал "борца за все хорошее против всего плохого".
ПолитРоссия 10:01
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Vprognoze.ru 14:44
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Политика
Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы на Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о прекращении ввоза научной литературы из России на Украину.
RT на русском 11:36
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тысяч рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тысяч рублей, сообщает «Спорт Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия 15:38