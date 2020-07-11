Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъАдвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Господин Добровинский сказал «РИА Новости», что информация не соответствует действительности. Источник ТАСС сообщил, что потерпевшие будут требовать более 1 млн руб. По данным "Московского комсомольца", 40 млн руб. потребовали супруга, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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с чего всё началось

Потерпевшие потребовали у Ефремова 40 миллионов рублей

Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.
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