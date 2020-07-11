Происшествия
КоммерсантъАдвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Господин Добровинский сказал «РИА Новости», что информация не соответствует действительности. Источник ТАСС сообщил, что потерпевшие будут требовать более 1 млн руб. По данным "Московского комсомольца", 40 млн руб. потребовали супруга, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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с чего всё началось
Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.Московский Комсомолец07:36
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
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Третья сессия свободных заездов «Гран-при Штирии» не состоится из-за ливня. Проведение квалификации все еще остается под вопросом.
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
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Рифей-Пермь вчера в 15:00
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В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка
Около 16:40 мск в отделение банка на проспекте Ветеранов, 107, вошел мужчина, который прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Биатлон
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Экономика
«Газпром» отказался от моратория на банкротство
Руководство нефтекомпании «Газпром» воспользовалось правом на отказ от моратория на банкротство.
ГЛАС.RU 09 июля в 08:46
Футбол
Экспресс на Серию А от 12.07.2020
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Армия и оружие
«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С
Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
ТАСС 09 июля в 13:22
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
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Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
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RT на русском 10:56
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Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе
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Общество
Власти США рекомендовали своим гражданам в Китае опасаться задержаний
Риск задержаний и депортации американцев, находящихся в Китае, вырос.
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала фейком сообщения о своей беременности от главы государства.
РБК 11:09
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Политика
Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
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Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
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По итогам взвешивания бойцы показали одинаковый вес — 61,2 кг. Ян и Алдо оспаривают вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
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Шоу-бизнес
Певица Холзи в откровенном бикини восхитила фанатов
Американская певица Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи, восхитила фанатов откровенными фото.
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Семья конструктора Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву
Семья советского конструктора Сергея Королева пригласила основателя SpaceX Илона Маска в Москву.
ТАСС 09:43