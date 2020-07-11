Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.

с чего всё началось

Господин Добровинский сказал «РИА Новости», что информация не соответствует действительности. Источник ТАСС сообщил, что потерпевшие будут требовать более 1 млн руб. По данным "Московского комсомольца", 40 млн руб. потребовали супруга, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Общество В РПЦ призвали законодательно запретить суррогатное материнство Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал на законодательном уровне запретить в России суррогатное материнство. 4

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Автоспорт Третья свободная практика «Гран-при Штирии» отменена из-за ливня Третья сессия свободных заездов «Гран-при Штирии» не состоится из-за ливня. Проведение квалификации все еще остается под вопросом.

Происшествия Гражданин Грузии открыл стрельбу по пограничникам в Южной Осетии — КГБ Цхинвал, 11 июля 2020, 17:24 — REGNUM Гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничников, задержан в Южной Осетии.

Происшествия В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка Около 16:40 мск в отделение банка на проспекте Ветеранов, 107, вошел мужчина, который прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся. 4

Экономика «Газпром» отказался от моратория на банкротство Руководство нефтекомпании «Газпром» воспользовалось правом на отказ от моратория на банкротство.

Футбол Экспресс на Серию А от 12.07.2020 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы Фонбет.

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами. 838

Здоровье Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе Натуральный кофе полезен людям, страдающим от болезней печени, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. 22

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 3

Политика Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста вступить в предвыборную гонку президентских выборов, которые состоятся в стране 3 ноября. 31

Происшествия Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу. 40