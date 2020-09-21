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Lenta.ru
Lenta.ru

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны. Об этом защитник заявил Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича

По словам адвоката, независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь.
ТАСС04:21
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперты рассказали о признаках насильственной смерти Тесака

Газета.Ru10:31
Комсомольская правда

Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством

Комсомольская правда08:00
ТАСС

Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича

ТАСС04:21
URA.Ru

Независимый эксперт заявил, что Тесака убили

URA.Ru04:59
Znak.com

Адвокат: независимая экспертиза указала на насильственный характер травм Тесака

Znak.com04:42
РИА Новости

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

РИА Новости04:32
74.ru

Эксперт поставил под сомнение вывод об убийстве Тесака в СИЗО Челябинска

74.ru05:56
Голос Правды

Адвокат: экспертиза допустила, что Марцинкевич нанес себе раны не сам

Голос Правды10:03

Лавров назвал санкции США за сотрудничество с Ираном нелегальными

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РИА Новости12:20
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Lenta.ru13:55

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Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Коммерсантъ04:24
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