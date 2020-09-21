Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны. Об этом защитник заявил Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича
Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
ТАСС04:21
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