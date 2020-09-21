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Lenta.ru
Lenta.ru

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны. Об этом защитник заявил Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича

Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
ТАСС04:21
Подробнее о событии
URA.Ru

Независимый эксперт заявил, что Тесака убили

URA.Ru04:59
Комсомольская правда

Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством

Комсомольская правда08:00
74.ru

Эксперт поставил под сомнение вывод об убийстве Тесака в СИЗО Челябинска

74.ru05:56
Газета.Ru

Эксперты рассказали о признаках насильственной смерти Тесака

Газета.Ru10:31
Znak.com

Адвокат: независимая экспертиза указала на насильственный характер травм Тесака

Znak.com04:42
РИА Новости

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

РИА Новости04:32
ТАСС

Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича

ТАСС04:21
Голос Правды

Адвокат: экспертиза допустила, что Марцинкевич нанес себе раны не сам

Голос Правды10:03

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
ТАСС11:45
1,2K

Минцифры предложило запретить скрывать имя интернет-страниц или сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.
РБК11:17
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1,6K

Названы автомобили, не требующие прогрева мотора после запуска

Эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от прогрева мотора нельзя, однако авто, попавшие в рейтинг, требуют минимального времени между запуском ДВС после стоянки и началом движения.
Новые автомобили21:41
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В посольстве разъяснили правила въезда белорусов в Россию

Наличие у пассажира документа, подтверждающего отрицательный результат исследования на COVID-19 методом ПЦР, является обязательным условием для въезда на территорию РФ в условиях ограничений, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета10:09
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Россиян предупредили об изменении ситуации с коронавирусом в регионах

Регионы России распределили в группы по цветам — красный, желтый, зеленый, светло-зеленый, каждая из которых имеет индекс распространения коронавируса, передает ФАН со ссылкой на специалиста по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Народные новостивчера в 05:08
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