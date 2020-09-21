Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны. Об этом защитник заявил Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича
По словам адвоката, независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь.
ТАСС04:21
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