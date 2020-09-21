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Lenta.ru
Lenta.ru

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны. Об этом защитник заявил Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича

По словам адвоката, независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь.
ТАСС04:21
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперты рассказали о признаках насильственной смерти Тесака

Газета.Ru10:31
Комсомольская правда

Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством

Комсомольская правда08:00
РИА Новости

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

РИА Новости04:32
URA.Ru

Независимый эксперт заявил, что Тесака убили

URA.Ru04:59
Znak.com

Адвокат: независимая экспертиза указала на насильственный характер травм Тесака

Znak.com04:42
74.ru

Эксперт поставил под сомнение вывод об убийстве Тесака в СИЗО Челябинска

74.ru05:56
ТАСС

Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича

ТАСС04:21
Голос Правды

Адвокат: экспертиза допустила, что Марцинкевич нанес себе раны не сам

Голос Правды10:03

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
14

В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com09:33
2

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
843

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Конкурсную программу Московского кинофестиваля составили 13 фильмов

Ранее организаторы ММКФ сообщили, что в основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, фильм "Как сыр в масле" израильского режиссера Гура Бентвича, румынская "Предвыборная кампания" Мариан Кришан, "Растворяться" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также "Гипноз" Валерия Тодоровского.
ТАСС06:19