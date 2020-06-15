Происшествия
Российская газетаАдвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
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с чего всё началось
Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.Пятый каналвчера в 14:52
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
Пятый каналвчера в 14:52
Адвокат Ефремова ищет родственников погибшего Сергея Захарова в Рязанской области
RZN.infoвчера в 07:20
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Общество
Валерий Лимаренко дистанционно пообщается с жителями Корсакова
Жителям Корсаковского района предлагают задать вопросы губернатору.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Экономика
Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
Происшествия
На Ивановских озерах в Хакасии погиб турист
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 23:39
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Политика
КНДР предупредила Сеул об акте возмездия из-за агитационных листовок
Власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.
РЕН ТВ вчера в 23:36
Происшествия
В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты
РИА Новости вчера в 13:59
Наука
Цветное зрение слабеет к периферии
В устройство был вмонтирован датчик, отслеживающий направление взгляда, и исследователи меняли цветовую насыщенность картинки так, чтобы полностью цветной была только зона по центру взгляда.
Наука и жизнь 00:06
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
Здоровье
Медицинское оборудование для Амурского ГПЗ доставлено в Приамурье
Интерфакс - Россия 00:00
Общество
ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату
В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений. ПФР напомнил россиянам о двух новых выплатах.
ФАН 13 июня в 03:22
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Происшествия
За два дня у 22 новосибирцев с банковских карт украли 5,6 млн рублей
22 новосибирца пострадали от рук кибер-мошенников за два дня. Пострадавшие потеряли 5,6 миллиона рублей.
Atas.info вчера в 22:06
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
Общество
В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса
По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
Эхо Москвы 13 июня в 13:04
Общество
В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов
В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.
МИР 24 вчера в 22:41
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Политика
Путин обосновал важность поправок в Конституцию
По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.
Росбалт вчера в 08:43
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия вчера в 22:27
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»
В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
Территория новостей вчера в 13:09
Экономика
Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты
Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм.
URA.Ru вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости вчера в 12:24
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru вчера в 09:51
Культура
Премьера шоу талантов: Михаил Галустян зажигает лампочку детского КВН
Провинция.ру 12 июня в 13:53