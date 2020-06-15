Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаАдвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.
Пятый каналвчера в 14:52

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Адвокат рассказал, почему семья погибшего в ДТП не берет денег Ефремова

REGNUMвчера в 20:05

Адвокат Ефремова призвал «нормально объяснить» семье жертвы ДТП ситуацию

Взгляд.рувчера в 17:52

Адвокат Ефремова заявил, что родные Захарова не идут на контакт

News.ru13 июня в 15:04

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Пятый каналвчера в 14:52

Адвокат Ефремова ищет родственников погибшего Сергея Захарова в Рязанской области

RZN.infoвчера в 07:20

Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова не принимать извинения от актера

ФАНвчера в 16:59

Адвокат: Ефремов хочет выплатить компенсацию родным Захарова, но они не идут на контакт

ТАСС13 июня в 14:41
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Общество

Валерий Лимаренко дистанционно пообщается с жителями Корсакова

Жителям Корсаковского района предлагают задать вопросы губернатору.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Экономика

Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
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Происшествия

На Ивановских озерах в Хакасии погиб турист

Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 23:39
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,7K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
1,4K
Политика

КНДР предупредила Сеул об акте возмездия из-за агитационных листовок

Власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.
РЕН ТВ вчера в 23:36
Происшествия

В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты

РИА Новости вчера в 13:59
Наука

Цветное зрение слабеет к периферии

В устройство был вмонтирован датчик, отслеживающий направление взгляда, и исследователи меняли цветовую насыщенность картинки так, чтобы полностью цветной была только зона по центру взгляда.
Наука и жизнь 00:06
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
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Здоровье

Медицинское оборудование для Амурского ГПЗ доставлено в Приамурье

Интерфакс - Россия 00:00
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Общество

ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату

В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений. ПФР напомнил россиянам о двух новых выплатах.
ФАН 13 июня в 03:22
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Происшествия

За два дня у 22 новосибирцев с банковских карт украли 5,6 млн рублей

22 новосибирца пострадали от рук кибер-мошенников за два дня. Пострадавшие потеряли 5,6 миллиона рублей.
Atas.info вчера в 22:06
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Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
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Общество

В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса

По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
Эхо Москвы 13 июня в 13:04
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Общество

В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов

В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.
МИР 24 вчера в 22:41
Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
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Политика

Путин обосновал важность поправок в Конституцию

По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.
Росбалт вчера в 08:43
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
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Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия вчера в 22:27
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Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru вчера в 08:13
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Шоу-бизнес

Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»

В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
Территория новостей вчера в 13:09
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Экономика

Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты

Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм.
URA.Ru вчера в 22:24
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Шоу-бизнес

Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью

Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости вчера в 12:24
2
Здоровье

Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru вчера в 09:51
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Культура

Премьера шоу талантов: Михаил Галустян зажигает лампочку детского КВН

Провинция.ру 12 июня в 13:53
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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