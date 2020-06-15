Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаАдвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.
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Адвокат рассказал, почему семья погибшего в ДТП не берет денег Ефремова

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Адвокат Ефремова ищет родственников погибшего Сергея Захарова в Рязанской области

RZN.info07:20

Адвокат Ефремова заявил, что родные Захарова не идут на контакт

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Адвокат Ефремова призвал «нормально объяснить» семье жертвы ДТП ситуацию

Взгляд.ру17:52
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
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У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
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Общество

Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей

Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
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Происшествия

В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204

В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

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Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 13:28
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Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
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Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
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Здоровье

Новый симптом коронавируса выявлен

Британские ученые описали новый симптом коронавируса, который заключается в общем воспалении и высоком содержании сахара и жира в крови пациентов с избыточным весом.
Live24 12 июня в 12:37
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Политика

Путин заявил о поддержке поправок в Конституцию большинством россиян

Президент Владимир Путин уверен, что большинство жителей России разделяют позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию.
РИА Стрела 12 июня в 11:29
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Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
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Общество

На улицы Лондона вышли тысячи левых и правых демонстрантов

В субботу на улицы Лондона вышли сторонники движения Black Lives Matter, а также приверженцы правых взглядов и антифашисты.
Piter.tv вчера в 12:44
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Происшествия

Подросток-пассажир получил травмы при ДТП в Тымовском районе

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 32-летний водитель без прав, управляя автомобилем Toyota Town Ace, двигался в восточном направлении по автодороге Тымовское - Александровск-Сахалинский .
АСТВ 20:49
Игры

Baldur’s Gate 3 может выйти в ранний доступ в августе

Компания не назвала точную дату релиза, но сообщила, что игра может появиться в раннем доступе уже в августе.
Cyber.sports.ru вчера в 13:45
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Общество

Германия сняла все ограничения на границах

Немецкие власти полностью сняли все ограничения на границах, сообщает ТАСС.
МИР 24 20:53
Политика

Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня

Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Футбол

Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»

Peterburg2.ru 09:59
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
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Футбол

«Реал» одержал победу над «Эйбаром»

Soccer.ru 15:24
Здоровье

В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:33
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Теннис

Джокович сенсационно проиграл на собственном выставочном турнире

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Футбол

Голкипер «Галатасарая» Муслера получил двойной перелом во время матча

Газета.Ru 16:21
Политика

Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину

Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками.
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Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
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Экономика

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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