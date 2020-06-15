Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.

с чего всё началось

Здоровье У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды. 16

Общество Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.

Армия и оружие Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. 2

Здоровье Новый симптом коронавируса выявлен Британские ученые описали новый симптом коронавируса, который заключается в общем воспалении и высоком содержании сахара и жира в крови пациентов с избыточным весом. 577

Экономика Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм». 21

Происшествия Подросток-пассажир получил травмы при ДТП в Тымовском районе Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 32-летний водитель без прав, управляя автомобилем Toyota Town Ace, двигался в восточном направлении по автодороге Тымовское - Александровск-Сахалинский .

Общество Германия сняла все ограничения на границах Немецкие власти полностью сняли все ограничения на границах, сообщает ТАСС.

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,2K

Политика Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. 1,5K

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 372

Здоровье В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 298

Политика Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками. 102