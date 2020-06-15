Происшествия
Российская газетаАдвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
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с чего всё началось
Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.Пятый канал14:52
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Здоровье
У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение
Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
Общество
Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей
Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
Происшествия
В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204
В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 13:28
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 05:34
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
Здоровье
Новый симптом коронавируса выявлен
Британские ученые описали новый симптом коронавируса, который заключается в общем воспалении и высоком содержании сахара и жира в крови пациентов с избыточным весом.
Live24 12 июня в 12:37
Политика
Путин заявил о поддержке поправок в Конституцию большинством россиян
Президент Владимир Путин уверен, что большинство жителей России разделяют позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию.
РИА Стрела 12 июня в 11:29
Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
Общество
На улицы Лондона вышли тысячи левых и правых демонстрантов
В субботу на улицы Лондона вышли сторонники движения Black Lives Matter, а также приверженцы правых взглядов и антифашисты.
Piter.tv вчера в 12:44
Происшествия
Подросток-пассажир получил травмы при ДТП в Тымовском районе
Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 32-летний водитель без прав, управляя автомобилем Toyota Town Ace, двигался в восточном направлении по автодороге Тымовское - Александровск-Сахалинский .
АСТВ 20:49
Игры
Baldur’s Gate 3 может выйти в ранний доступ в августе
Компания не назвала точную дату релиза, но сообщила, что игра может появиться в раннем доступе уже в августе.
Cyber.sports.ru вчера в 13:45
Общество
Германия сняла все ограничения на границах
Немецкие власти полностью сняли все ограничения на границах, сообщает ТАСС.
МИР 24 20:53
Политика
Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня
Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
ИА Хакасия 19:00
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Футбол
Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»
Peterburg2.ru 09:59
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Футбол
«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
Soccer.ru 15:24
Здоровье
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:33
Политика
Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину
Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками.
Lenta.ru 06:28
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58