Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаАдвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.
Пятый канал14:52

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Адвокат рассказал, почему семья погибшего в ДТП не берет денег Ефремова

REGNUM20:05

Адвокат: Ефремов хочет выплатить компенсацию родным Захарова, но они не идут на контакт

ТАССвчера в 14:41

Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова не принимать извинения от актера

ФАН16:59

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Пятый канал14:52

Адвокат Ефремова ищет родственников погибшего Сергея Захарова в Рязанской области

RZN.info07:20

Адвокат Ефремова заявил, что родные Захарова не идут на контакт

News.ruвчера в 15:04

Адвокат Ефремова призвал «нормально объяснить» семье жертвы ДТП ситуацию

Взгляд.ру17:52
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Футбол

Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.
Metaratings 14:30
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
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Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru 08:13
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Политика

Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости 06:20
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Здоровье

В Забайкалье зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки

Врачи в Забайкальском крае за сутки выявили 93 человека с коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.
ТАСС 22:42
Политика

Путин прокомментировал протесты в США

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
Моя Москва.онлайн 06:38
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Общество

В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»

В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
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Здоровье

У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

Lenta.ru 19:04
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Происшествия

Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб

В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев.
Газета.Ru 16:46
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Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru 22:16
Общество

Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
Известия вчера в 22:41
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия 22:27
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Биатлон

Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки

Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о расистских комментариях в адрес его девушки Гиты Симонсен, являющейся наполовину темнокожей.
Чемпионат вчера в 10:03
Общество

Племянница Трампа передала New York Times данные о налогах президента

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп планирует опубликовать в августе этого года книгу, в которой расскажет, в частности, что передала изданию New York Times данные, которые газета использовала в материале о налогах главы государства.
РЕН ТВ 21:47
Игры

Кот в мире без людей: игра «Stray» выйдет в 2021 году

Игра "Stray" расскажет о бродячем коте, живущем в городе, населенном роботами.
SM News 12 июня в 05:30
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ЖКХ

Сегодня в двух районах Красноярска отключают горячую воду

С сегодняшнего дня, 15 июня, до 23 июня в Советском и части Центрального района Красноярска отключат горячую воду.
ТВ-Енисей 21:45
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
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Здоровье

Названы напитки, улучшающие сон

Теплое молоко, выпитое перед сном, содержит аминокислоту триптофан, повышающую уровень серотонина в крови.
Вечерняя Москва 00:47
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Гаджеты

Производство игровых видеокарт NVIDIA Ampere начнётся в августе

3DNews 07:56
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Общество

Начались выплаты опекунам инвалидов, пожилых людей и детей

Право на выплату имеют сотрудники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое ли временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Dislife.ru 12 июня в 02:40
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Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую систему ПВО

На модернизированном фрегате "Маршал Шапошников" проекта 1155 "Удалой" разместят зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М".
Газета.Ru 20:44
Общество

319 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Только за последние сутки выявили 319 новых случаев, сообщает 15 июня пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск 21:56
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Экономика

Экономист дал прогноз по стоимости нефти марки Urals

При рынках, залитых деньгами от Трампа, ЕЦБ и премьера Японии Синдзо Абэ, полагаю, что она будет колебаться от $35 до $50 за баррель, в среднем за год будет на уровне $50–55 за баррель, что комфортно для рубля, а также позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США, — дал прогноз Тищенко.
News.ru 22:27
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
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Экономика

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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