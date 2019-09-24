Политика
RT на русскомАдвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину
Защита бывшего украинского президента Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину. «Защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — цитирует украинский Пятый канал адвоката Януковича Виталия Сердюка.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:58, Вашингтон
Общество
Екатеринбуржцы выберут место возведения храма 13 октября
Екатеринбуржцы выберут место возведения храма святой Екатерины 3 октября.
Вести.Ru 08:03
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут не допустить к участию на чемпионате мира 2022 года.
Реальное время 04:12
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой
По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.
РИА Новости 05:15
Политика
Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
Газета.Ru 07:26
Политика
Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем
На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь.
РБК 07:04
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Гаджеты
Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон
Известия 08:54
Политика
В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Украиной
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о том, что ДНР полностью готова к обмену пленными с Украиной по формуле "50 на 88".
РЕН ТВ 08:08
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
Газета.Ru вчера в 10:50
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Кино
«Тайна печати дракона» сместила «Оно-2» с позиции лидера кинопроката
Русско-китайская лента Тайна печати дракона возглавила отечественный кинопрокат по результатам минувшего уик-энда.
Vologda-poisk.ru 01:23
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
REGNUM 06:59
Политика
Европейский суд отменил санкции против Януковича
Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06:55
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском 05:56
Гаджеты
Cooler Master MasterFan SF120M: тихий и производительный вентилятор с необычным дизайном
Скорость вращения вентилятора может регулироваться методом ШИМ в пределах от 650 до 2000 об / мин. Также на корпусе MasterFan SF120M имеется переключатель, позволяющий ограничить максимальную скорость вращения до 1200 или 1600 об / мин. Вентилятор Cooler Master MasterFan SF120M уже поступил в продажу в США по цене $30 (около 1900 рублей).
3DNews 07:02
Футбол
Защитник «Реала» Менди выбыл на несколько недель
Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди пропустит несколько недель из-за травмы.
Матч ТВ 08:29
Здоровье
Назван продукт для борьбы с ожирением
РИА Новости 06:17
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Здоровье
Необычную девочку из Башкирии прооперируют несколько раз
Общественная электронная газета 08:14
Происшествия
Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска скончался от ранения в грудь
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на операционном столе спустя сутки после того, как с него были сняты полномочия.
Вести.Ru 03:40
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Армия и оружие
В Армении введено условное военное положение
ТК Звезда 08:44
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Киберспорт
Fn может стать игроком Virtus.pro
CyberSport.ru 08:03