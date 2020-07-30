Происшествия

Rambler News ServiceRambler News ServiceАдвокат раскрыл возможный срок завершения суда над Ефремовым

Решение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова может быть озвучено судом уже в августе, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Адвокат стороны потерпевших считает, что приговор Ефремову будет обвинительным

ТАСС13:28

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия14:00

Адвокат сказал, когда ожидать приговора Ефремову

Газета.Ru09:56

Адвокат семьи погибшего водителя оценил срок рассмотрения дела Ефремова

News.ru12:38

Следующее слушание по делу Ефремова пройдет 5 августа

Спорт-Экспресс10:09

Адвокат семьи погибшего оценил сроки рассмотрения дела Ефремова

РИА Новости12:17

Суд над Ефремовым может завершиться уже в августе

РЕН ТВ09:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
67
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
180
Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
13
Политика

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
378
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Футбол

Оздоев опроверг информацию о возможном уходе из «Зенита»

Metaratings 13:22
Шоу-бизнес

Наталья Орейро вернулась в образ героини сериала «Дикий ангел»

Образ Милагрос актриса применила во время прямого эфира с партнером по сериалу Факундо Араной.
RuNews24.ru 13:35
5
Общество

Митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек

В Минске проходит митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Взгляд.ру 13:40
1
Политика

Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам

МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
55
Общество

Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

RT на русском 14:17
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
372
Культура

Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев

Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
1
Путешествия

Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции

Ruposters.ru 10:21
73
Здоровье

В Севастополе в два раза выросла смертность

За пятилетний период (2014–2019 гг.) в Севастополе естественная убыль населения увеличилась более чем в 2 раза, говорится в отчёте.
ForPost 12:00
1
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
747
Здоровье

Назвали ягоду, которая способствует похудению

Ольга Кондратенко, диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы, рассказала о пользе вишни для похудения.
Рамблер 14:11
1
Футбол

«Зенит» не планирует искать нового тренера

Петербургский "Зенит" не планирует искать нового главного тренера. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
261
Политика

Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
83
Футбол

«Интер» предложит Месси контракт на 260 миллионов евро

ODDS.ru 12:48
Общество

В Турции заявили о росте эпидемии коронавируса и новых ограничениях

Анкара, 29 июля 2020, 18:36 — REGNUM Новые ограничительные меры могут ввести власти Турции из-за наблюдаемого роста числа случаев заражения коронавирусом в центральных и восточных регионах страны, заявил 29 июля журналистам турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
REGNUM вчера в 11:36
71
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Недавно представители ВМС США выразили свои претензии по ледоколу "Иван Папанин" и тому факту, что на его борту размещены крылатые ракеты "Калибр".
Актуальные Новости 28 июля в 07:07
172
Шоу-бизнес

«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес для люксового бренда

Lenta.ru 13:58
Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
8
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
1,3K
Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
68
Наука

Ученые рассказали, какие продукты повышают риск распространения рака

Кубанские новости 02:36
11
Технологии

В России создали «тамагочи для хакеров»

В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Футбол

Роман Широков посоветовал Кокорину не переходить в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказал мнение о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.
BetOn 13:48
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное