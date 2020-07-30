Происшествия
Rambler News ServiceАдвокат раскрыл возможный срок завершения суда над Ефремовым
Решение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова может быть озвучено судом уже в августе, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
Оздоев опроверг информацию о возможном уходе из «Зенита»
Metaratings 13:22
Шоу-бизнес
Наталья Орейро вернулась в образ героини сериала «Дикий ангел»
Образ Милагрос актриса применила во время прямого эфира с партнером по сериалу Факундо Араной.
RuNews24.ru 13:35
Общество
Митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек
В Минске проходит митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Взгляд.ру 13:40
Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском 14:17
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Культура
Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев
Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Здоровье
В Севастополе в два раза выросла смертность
За пятилетний период (2014–2019 гг.) в Севастополе естественная убыль населения увеличилась более чем в 2 раза, говорится в отчёте.
ForPost 12:00
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Здоровье
Назвали ягоду, которая способствует похудению
Ольга Кондратенко, диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы, рассказала о пользе вишни для похудения.
Рамблер 14:11
Футбол
«Зенит» не планирует искать нового тренера
Петербургский "Зенит" не планирует искать нового главного тренера. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
Общество
В Турции заявили о росте эпидемии коронавируса и новых ограничениях
Анкара, 29 июля 2020, 18:36 — REGNUM Новые ограничительные меры могут ввести власти Турции из-за наблюдаемого роста числа случаев заражения коронавирусом в центральных и восточных регионах страны, заявил 29 июля журналистам турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
REGNUM вчера в 11:36
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Недавно представители ВМС США выразили свои претензии по ледоколу "Иван Папанин" и тому факту, что на его борту размещены крылатые ракеты "Калибр".
Актуальные Новости 28 июля в 07:07
Шоу-бизнес
«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес для люксового бренда
Lenta.ru 13:58
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Наука
Ученые рассказали, какие продукты повышают риск распространения рака
Кубанские новости 02:36
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Футбол
Роман Широков посоветовал Кокорину не переходить в «Спартак»
Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказал мнение о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.
BetOn 13:48