Решение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова может быть озвучено судом уже в августе, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Экономика «Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ» Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.

Экономика Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. 2

Происшествия На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.

Здоровье Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после постановки диагноза, сообщает журнал National Geographic. 2

Интернет Google начала распространять собственный аналог Apple AirDrop Сегодня поисковый гигант начал развёртывание бета-версии приложения Nearby Share среди пользователей, использующих тестовую версию сервисов Google Play.

Общество Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 54

Автоспорт Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.

Футбол Кузяев ведёт переговоры с «Валенсией» Агент хавбека «Зенита» Далера Кузяев контактирует с руководством «Валенсии» по вопросу потенциального перехода.

Гаджеты Sapphire выпустила сравнительно доступную Radeon RX 5700 XT Pulse BE Что интересно, в отличие от вышедшей ранее Radeon RX 5600 XT Pulse BE, компания Sapphire сохранила оригинальные размеры Radeon RX 5700 XT Pulse у модели BE. 2

Путешествия В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.

Экономика Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии Причинами резкого перевода тарифов с интернетом без ограничения трафика в более высокий статус являются попытка защитить сети от перегрузки, а также желание выровнять доходность от услуг мобильный связи после снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии. 43

Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о задержании 33 граждан России, большинство из которых были задержаны в санатории под Минском. 1,7K

Происшествия Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. 74

Кино Появился трейлер документального фильма о PlayStation В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation.

Космос Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой. 4

Армия и оружие Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины Аргентинская газета Clarin обратила внимание на опубликованное российским Минобороны видео, которое было снято во время проведения учений Центрального военного округа с участием танков Т-72БЗ. 218