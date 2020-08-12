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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценено влияние плохого самочувствия Ефремова на его наказание

Адвокат Александр Почуев рассказал о том, как плохое самочувствие актера Михаила Ефремова может повлиять на суд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Врач рассказал о возможных последствиях болезни Ефремова

Актера Михаила Ефремова 11 августа госпитализировали из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт. Врачи Боткинской больницы стабилизировали состояние участника смертельного ДТП и предположили, что причиной ухудшения его самочувствия стал не инсульт, а транзиторная ишемическая атака.
Вечерняя Москвавчера в 14:11
Подробнее о событии
Известия

Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

Известия23:02
РБК

Адвокат оценил влияние болезни Ефремова на его наказание

РБК21:43
News.ru

Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова может повлиять на приговор

News.ru19:45
Газета.Ru

Адвокат рассказал, как состояние здоровья Ефремова может повлиять на его наказание

Газета.Ru20:19
Телеканал 360°

Адвокат спрогнозировал шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

Телеканал 360°20:16
Lenta.ru

Оценено влияние плохого самочувствия Ефремова на его наказание

Lenta.ru21:04
РИА Новости

Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

РИА Новости18:09

СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках
Известия23:53
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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В Госдуме поддержали идею открыть в Иркутске Суворовское училище

Комитет по обороне Госдумы РФ поддержал инициативу врио губернатора Иркутской области по созданию в Приангарье Суворовского училища, сказал 11 августа 2020 года во время рабочего визита в регион председатель думского комитета Владимир Шаманов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск)21:56
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«Можно было в марте ничего не закрывать»: екатеринбуржцы — о начале учебного года и дистанте

Накануне в прямом эфире E1.RU начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала, что город готовится к очному началу предстоящего учебного года.
Екатеринбург Онлайн22:35

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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