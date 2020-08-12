Оценено влияние плохого самочувствия Ефремова на его наказание

Газета.Ru 1 10

Адвокат Александр Почуев рассказал о том, как плохое самочувствие актера Михаила Ефремова может повлиять на суд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».