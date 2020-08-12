Оценено влияние плохого самочувствия Ефремова на его наказание
Адвокат Александр Почуев рассказал о том, как плохое самочувствие актера Михаила Ефремова может повлиять на суд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».В источнике
С чего всё началось
Врач рассказал о возможных последствиях болезни Ефремова
Актера Михаила Ефремова 11 августа госпитализировали из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт. Врачи Боткинской больницы стабилизировали состояние участника смертельного ДТП и предположили, что причиной ухудшения его самочувствия стал не инсульт, а транзиторная ишемическая атака.
Вечерняя Москвавчера в 14:11
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