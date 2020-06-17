Как сказал сам Михаил Ефремов в последующем покаянном видеообращении: "Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь"… Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон.

с чего всё началось

После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов. Об этом после допроса артиста рассказал его адвокат Эльман Пашаев, передает РИА Новости.

Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

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