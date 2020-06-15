с чего всё началось

Адвокат Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, рассказал о возможности обмена американского гражданина на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Виктор Жеребенков заявил, что этот вопрос обсуждается.

Адвокат рассказал о предложении обменять Уилана на Бута или Ярошенко

Общество Американский F-15 упал в Северное море Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США. 5

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. 170

Здоровье Еще 215 жителей Нижегородской области заболели коронавирусом Ранее стало известно, что с 12 июня текущего года в Нижегородской области отменили QR-коды для выхода из дома. 29

Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 323

Происшествия В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти. 6

Шоу-бизнес Прилучный и Муцениеце официально развелись Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.

Финансы ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков Объем вкладов в июне Средства населения на счетах в российских банках в период с 1 по 9 июня, по предварительным данным ЦБ, выросли на 0,5%. 7

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 2

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 449

Шоу-бизнес Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью. 14

Общество Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей» Совет директоров компании-издателя газеты «Ведомости», «Бизнес ньюс медиа», рекомендовал назначить Андрея Шмарова на пост главного редактора, сообщает издание.

Политика В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.

Экономика Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.

Армия и оружие SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодные данные, в которых сообщает, что благодаря усилиям России и США сокращается количество ядерного оружия в мире, однако эксперты института обращают внимание, что страны, обладающие таким оружием, продолжают его модернизировать.

Шоу-бизнес Наталия Орейро: в первый же приезд я почувствовала духовную связь с Россией В беседе с ТАСС по Zoom Орейро рассказала, как проходит карантин на другом конце земли - в Аргентине, где она живет с мужем, рок-музыкантом Рикардо Мольо и сыном Мерлином, и пообещала как можно скорее приехать в Россию.

Авто Российских водителей ждёт три нововведения с 1 июля Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 237