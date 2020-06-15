Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаАдвокат рассказал о предложении обменять Уилана на Бута или Ярошенко

Адвокат Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, рассказал о возможности обмена американского гражданина на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Виктор Жеребенков заявил, что этот вопрос обсуждается.
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с чего всё началось
В российском МИД заявили, что РФ неоднократно предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание, об этом сообщил
 РИА Новости замглавы российского дипведомства Сергей Рябков.
Радио Sputnik05:45

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Американца Пола Уилана могут обменять на осужденных в США Бута или Ярошенко — адвокат

Телеканал 360°05:43

Адвокат напомнил, что Уилана обещали поменять на Бута

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МИД: РФ много раз предлагала США варианты обмена осужденных

РЕН ТВ04:56

Адвокат заявил о возможности обмена Уилана на Бута или Ярошенко

РИА Новости05:14

Защита Пола Уилана, осужденного на 16 лет строгого режима по обвинению в шпионаже, будет обжаловать приговор

Эхо Москвы06:02

Уилана предложили обменять на заключенных в тюрьмах США россиян

Lenta.ru05:32

Адвокат Уилана не исключил обмена осужденного американца на Бута или Ярошенко

Взгляд.ру04:53
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Историк Соколов во время суда отказался от защиты Почуева

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Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
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С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
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Общество

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии

РИА Новости 04:16
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

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Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
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Lenta.ru 04:05
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Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

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Общество

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Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей»

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В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.
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Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Армия и оружие

SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

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В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
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