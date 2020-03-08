Происшествия

REGNUMREGNUMПодозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

В Санкт-Петербурге подозреваемый в убийстве своего друга подросток признал вину, об этом 8 марта сообщил его адвокат Артем Баконин.
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с чего всё началось

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка Артём Баконин рассказал RT о состоянии задержанного.
RT на русскомвчера в 11:47

Подробнее о событии

Адвокат рассказал о состоянии подростка, которого подозревают в убийстве

Петербургский дневник01:56

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новостивчера в 18:28

Сын судьи признал, что выстрелил в друга. После ночи в лесу и допроса его везут в суд

Фонтанка.Рувчера в 11:29

Подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, отправили под домашний арест в Петербурге

ТАССвчера в 12:59

Убившего друга сына колпинского судьи отпустили под домашний арест

78.ruвчера в 12:57

Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге

Интерфаксвчера в 13:09

Сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника, признал вину

РЕН ТВвчера в 10:29
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Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости вчера в 12:07
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Технологии

Стоимость игровой консоли Xbox Series S составит 300 долларов

UfaTime.ru 07 марта в 07:58
Наука

Тревожность оказалась характерна для большинства собак

N+1 06 марта в 07:03
Общество

Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР

RT на русском 02:39
Технологии

Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку»

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии, об этом сообщает Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых.
РИА Новости 00:03
Общество

В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей

В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.
Gazeta.SPb 00:29
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru 07 марта в 07:14
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Lenta.ru вчера в 15:47
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Политика

Заседание Совбеза ООН по Крыму назвали шабашем

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу пропагандистским шабашем.
Krym.News 07 марта в 10:05
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости 02:35
Гаджеты

Intel представила первые процессоры с «маленькими» и «большими» ядрами

Первые процессоры с «большими» и «маленькими» ядрами выпустит Intel в 2022 году, сообщает 8 марта iXBT.
Красная весна вчера в 14:39
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия

В Бурятии полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков

В Бурятии в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Регион online вчера в 22:51
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН вчера в 20:49
Политика

Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17

Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
SM News вчера в 20:35
Политика

Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 11:13
Наука

Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох

Антропологи из США и Испании в ходе раскопок в местности Гона на северо-востоке Эфиопии обнаружили два черепа прямоходящих людей (Homo erectus) и их орудия труда.
МонаВиста 07 марта в 14:05
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
Российская газета 02:32
Хоккей

Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча

Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

В ДТП в Смоленской области погибли три человека

ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
ТАСС 02:29
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском вчера в 17:52
Космос

В метеорите обнаружили первые признаки внеземной жизни

Одним из наиболее продвинутых устройств стал проект SETI, который использует ИИ для поиска внеземного разума.
Srnsk вчера в 04:16
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