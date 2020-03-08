Происшествия
REGNUMПодозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
В Санкт-Петербурге подозреваемый в убийстве своего друга подросток признал вину, об этом 8 марта сообщил его адвокат Артем Баконин.
Читать в источнике
Оценить226
с чего всё началось
Адвокат подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка Артём Баконин рассказал RT о состоянии задержанного.RT на русскомвчера в 11:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Сын судьи признал, что выстрелил в друга. После ночи в лесу и допроса его везут в суд
Фонтанка.Рувчера в 11:29
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Технологии
Стоимость игровой консоли Xbox Series S составит 300 долларов
Наука
Тревожность оказалась характерна для большинства собак
Общество
Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР
Технологии
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку»
Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии, об этом сообщает Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых.
Общество
В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей
В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Политика
Заседание Совбеза ООН по Крыму назвали шабашем
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу пропагандистским шабашем.
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Гаджеты
Intel представила первые процессоры с «маленькими» и «большими» ядрами
Первые процессоры с «большими» и «маленькими» ядрами выпустит Intel в 2022 году, сообщает 8 марта iXBT.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Происшествия
В Бурятии полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Бурятии в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Политика
Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17
Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
Политика
Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Наука
Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох
Антропологи из США и Испании в ходе раскопок в местности Гона на северо-востоке Эфиопии обнаружили два черепа прямоходящих людей (Homo erectus) и их орудия труда.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании
Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча
Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В ДТП в Смоленской области погибли три человека
ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
Футбол
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
Космос
В метеорите обнаружили первые признаки внеземной жизни
Одним из наиболее продвинутых устройств стал проект SETI, который использует ИИ для поиска внеземного разума.