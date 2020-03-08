Происшествия
РИА НовостиАдвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
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Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Общество
На Алтае из-за бурана закрыли несколько трасс
В связи с усилением ветра, порывы которого достигают 22 метров в секунду, мокрым снегом, голодными вялениями и продолжительными метелями в регионе введено ограничение движения на дорогах регионального значения.
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть
На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля.
Игры
Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев
Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы купить качественное ювелирное изделие.
Хоккей
ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Общество
Россияне стали запасаться консервами из-за коронавируса
На первой торговой площадке россияне начали активно скупать консервы, а на второй — товары бытовой химии.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Происшествия
Бурятский полицейский избил учителя из-за воздушных шариков
Ссора произошла из-за того, что один из мужчин начал лопать воздушные шарики, а после замечания одной из учителей он избил женщину и убежал с места происшествия.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Политика
Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж
Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Общество
Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России
Польский блогер Анна Голембевская, переехавшая с мужем и маленьким ребенком в Москву, поделилась впечатлениями от жизни в России.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Наука
При вспоминании нейроны возбудились в последовательности запоминания
Американские ученые установили, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании информации, а успешность ответа зависит от того, насколько эти паттерны совпадают.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Лыжные гонки Александр Большунов выиграл самую главную однодневную гонку этого сезона — королевский марафон на 50 км в Хольменколлене, который в этом году проходил классическим стилем.
Политика
Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом
Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.