Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
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Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новости18:28

Подозреваемый в убийстве в Петербурге подросток заявил, что выстрелил по неосторожности

ТАСС12:36

Сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника, признал вину

РЕН ТВ10:29

Сын судьи признал, что выстрелил в друга. После ночи в лесу и допроса его везут в суд

Фонтанка.Ру11:29

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Интерфакс10:28

Сын петербургского судьи признался в убийстве друга

Телеканал 360°10:41

Сын судьи из Колпино признался в убийстве друга

78.ru11:41
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Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 21:42
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 06:58
Общество

На Алтае из-за бурана закрыли несколько трасс

В связи с усилением ветра, порывы которого достигают 22 метров в секунду, мокрым снегом, голодными вялениями и продолжительными метелями в регионе введено ограничение движения на дорогах регионального значения.
REGNUM 02:08
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Интерфакс 19:37
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть

На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля.
Российская газета 21:50
Игры

Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев

Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
Игромания.ру 16:27
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы купить качественное ювелирное изделие.
РИА Новости 21:59
Хоккей

ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:05
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН 22:24
Общество

Россияне стали запасаться консервами из-за коронавируса

На первой торговой площадке россияне начали активно скупать консервы, а на второй — товары бытовой химии.
Компания вчера в 09:51
Происшествия

В Забайкалье вторые сутки тушат пожар на полигоне ТБО

REGNUM 02:02
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости 16:42
Армия и оружие

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Военное дело 05:33
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Происшествия

Бурятский полицейский избил учителя из-за воздушных шариков

Ссора произошла из-за того, что один из мужчин начал лопать воздушные шарики, а после замечания одной из учителей он избил женщину и убежал с места происшествия.
Тайга.инфо 21:22
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Говорит Москва 06 марта в 11:15
Политика

Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж

Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Live24 06 марта в 10:10
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН 20:49
Общество

Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России

Польский блогер Анна Голембевская, переехавшая с мужем и маленьким ребенком в Москву, поделилась впечатлениями от жизни в России.
Известия 22:51
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
Наука

При вспоминании нейроны возбудились в последовательности запоминания

Американские ученые установили, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании информации, а успешность ответа зависит от того, насколько эти паттерны совпадают.
N+1 06 марта в 13:08
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru вчера в 02:34
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

Лыжные гонки Александр Большунов выиграл самую главную однодневную гонку этого сезона — королевский марафон на 50 км в Хольменколлене, который в этом году проходил классическим стилем.
RT на русском 16:14
Политика

Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом

Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Газета.Ru 13:38
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК 01:01
Армия и оружие

Сирийцы забросали камнями колонну Америки

Piter.tv 12:34
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК 08:03
Здоровье

Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Профиль 05:34
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