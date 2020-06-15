Политика
REGNUMАдвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута
«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков. Защита Уилана будет решать вопрос о помиловании или обмене после обжалования приговора, уточнил адвокат.
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с чего всё началось
"СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря", - сказал журналистам адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, защита будет решать вопрос о помиловании или обмене после обжалования приговора.РИА Новости05:14
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