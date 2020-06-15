Политика

REGNUMREGNUMАдвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута

«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков. Защита Уилана будет решать вопрос о помиловании или обмене после обжалования приговора, уточнил адвокат.
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Адвокат заявил о возможности обмена Уилана на Бута или Ярошенко

"СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря", - сказал журналистам адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, защита будет решать вопрос о помиловании или обмене после обжалования приговора.
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