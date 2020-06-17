Происшествия
ИА Красная ВеснаАдвокат Ефремова сообщил о похудании актера на шесть килограммов
Несколько ранее информацию адвоката подтвердила домработница актера. Она поведала журналистам, что Ефремов находится в стрессовом состоянии и сильно похудел. Накануне стало известно, что семья погибшего в ДТП по вине Ефремова Сергея Захарова отказывается от материальной помощи, предлагаемой актером.
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с чего всё началось
«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом
Как сказал сам Михаил Ефремов в последующем покаянном видеообращении: "Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь"… Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон.StarHit.ruвчера в 11:40
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Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
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Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3
На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch.
The GEEK 02:16
Экономика
«В лучшем случае сработаем в ноль»
Банк отнесся к нам максимально лояльно, и я кроме благодарности ничего сказать не могу.
Коммерсантъ 18:57
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SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс
Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Футбол
Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.
Евро-футбол.ру вчера в 12:35
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Вышел тизер фильма «Гнездо» с Джудом Лоу
Piter.tv 09:51
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
Здоровье
Назвали защищающие легкие от коронавируса продукты
Эксперты назвали ряд простых продуктов, которые помогут защитить легкие человека от коронавирусной инфекции.
МедиаПоток вчера в 03:28
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня вчера в 03:15
Общество
В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:24
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Музыка
Little big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Петербургскую рейв-группу Little big заподозрили в плагиате.
Peterburg2.ru вчера в 07:49
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Здоровье
На Сахалине в телефонную линию «1-300» вклинится Роспотребнадзор
Сахалинцы пожаловались губернатору на невозможность дозвониться до специалистов Роспотребнадзора по телефонной горячей линии.
РИА Сахалин-Курилы 02:14
Футбол
«Вальядолид» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов заменен на 64-й минуте
У гостей в стартовом составе вышел российский форвард Федор Смолов. На 64-й минуте его заменил Денис Суарес.
Спорт-Экспресс 15:25
Происшествия
На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5
Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 15 июня в 18:37
Космос
Найден предполагаемый источник токсичного бензола на МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало сообщение, в котором называется предполагаемый источник повышенного уровня токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции.
Московский Комсомолец 19:15
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Гаджеты
В Сети появились характеристики настольных Ryzen 4000G
В Сети появились характеристики настольных Ryzen 4000G.
Актуальные Новости 17:02
Игры
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Игромания.ру вчера в 09:57
Происшествия
К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
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