Как сказал сам Михаил Ефремов в последующем покаянном видеообращении: "Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь"… Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон.

с чего всё началось

Несколько ранее информацию адвоката подтвердила домработница актера. Она поведала журналистам, что Ефремов находится в стрессовом состоянии и сильно похудел. Накануне стало известно, что семья погибшего в ДТП по вине Ефремова Сергея Захарова отказывается от материальной помощи, предлагаемой актером.

Адвокат Ефремова сообщил о похудании актера на шесть килограммов

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