Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признает себя виновным, но готов сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Сафронов решил сотрудничать со следствием по делу о госизмене

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