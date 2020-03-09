Обвиняемый по делу MH17 россиянин Олег Пулатов - единственный из 4 подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе, полностью отрицает свою ответственность за гибель Boeing.

с чего всё началось

Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.

Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность

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