Общество
Газета.RuОбвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность
Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.
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Обвиняемый по делу MH17 россиянин Олег Пулатов - единственный из 4 подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе, полностью отрицает свою ответственность за гибель Boeing.ТАСС10:42
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