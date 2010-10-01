Политика
ТАССАдвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в государственной измене, находился в разработке ФСБ насколько лет. Такое мнение высказал адвокат Иван Павлов.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Общество
Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»
Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.
Общественная служба новостей 05:53
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Политика
Песков: отношения России и Чехии омрачены
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует контактов с руководителями Чехии, так как в последнее время в Москве обратили внимание на ухудшение отношений двух стран.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%
По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm вчера в 03:54
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Мэр Кизляра вручил семьям медали «За любовь и верность»
Мэр города Александр Шувалов вручил им в честь Дня семьи, любви и верности медали «За любовь и верность».
Лезги газет 05:06
Футбол
Игрок «Рубина» Абильдгор: «Такая жара – не то, к чему я привык»
Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал о том, как переносит казанскую жару и о том, в чем сильные стороны ближайшего соперника.
Kazanfirst.ru 05:06
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 06 июля в 16:22
Футбол
Наставник «Крыльев» оценил крупную победу над «Арсеналом»
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев поделился мнением о результате матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 05:07
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета вчера в 09:07
Общество
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.
РИА Новости 06:37
Общество
СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил отменить все выписанные россиянам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий.
РИА Новости 06:34
Игры
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет в сентябре
Srnsk вчера в 20:24
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе
Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Шоу-бизнес
Ирина Шейк взбудоражила фанатов новым фото в нижнем белье
Модель не желает стеснять себя ни в чем из-за пандемии. Ирина Шейк не перестает радовать своих поклонников новыми сексуальными снимками.
7Дней.ру 06:30
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Телеканал 360° вчера в 21:29
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Политика
Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд
Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:22
Происшествия
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00