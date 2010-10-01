Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в государственной измене, находился в разработке ФСБ насколько лет. Такое мнение высказал адвокат Иван Павлов.

Адвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет

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