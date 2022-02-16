Исследователи изучили медицинские записи Датской национальной службы здравоохранения и сравнили риск развития болезни Паркинсона и вторичного паркинсонизма (схожих симптомов, обусловленных другими заболеваниями) у 182 тыс. пациентов, перенесших инфаркт в 1995-2016 годах и у 909 тыс. человек аналогичного возраста, у которых инфарктов не было.