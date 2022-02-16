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Адвокат сообщил, что политолога Соловья отпустили из СК после допроса

Правоохранительные органы закончили допрашивать политолога Валерия Соловья, который проходит свидетелем по делу об экстремизме.
ФАН
Известно, что следственные мероприятия проводились в доме Соловья в рамках статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
News.ru
Источники сообщали, что поводом могли стать публикации в анонимном телеграм-канале "Генерал СВР", администрируемом из Украины.
Московский Комсомолец
В Telegram-канале «Генерал СВР» более 220 тыс. подписчиков, канал организовывал совместные с Соловьем стримы на YouTube.
РБК

Подробнее о событии

Политолога Валерия Соловья и его сына отпустили из Следственного комитета в качестве свидетелей по делу об экстремизме
Медиазона13:46
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Допрос политолога Соловья по делу об экстремизме закончился
Известия14:02
Следователи закончили допрос Валерия Соловья по делу об экстремизме
ФАН13:54
Политолог Соловей покинул СК после допроса
Московский Комсомолец13:51
Политолога Валерия Соловья отпустили из Следственного комитета
Говорит Москва14:12
Валерий Соловей покинул СК, допрос завершен
Эхо Москвы13:45
Политолога Валерия Соловья отпустили после допроса. Он остается свидетелем по делу о возбуждении ненависти организованной группой
Новая газета13:45

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