Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев. По его словам, жизни актера ничего не угрожает. Господина Ефремова накануне госпитализировали из зала суда.В источнике
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Медики подтвердили инсульт у Ефремова
Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС в среду адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший подзащитного в больнице.
ТАСС07:02
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