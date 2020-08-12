Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Интерфакс - Россия 8 20

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев. По его словам, жизни актера ничего не угрожает. Господина Ефремова накануне госпитализировали из зала суда.