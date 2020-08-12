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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев. По его словам, жизни актера ничего не угрожает. Господина Ефремова накануне госпитализировали из зала суда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Медики подтвердили инсульт у Ефремова

Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС в среду адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший подзащитного в больнице.
ТАСС07:02
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Коммерсантъ07:52
Москва 24

Врачи подтвердили инсульт у Ефремова

Москва 2407:05
RT на русском

Врачи подтвердили у Ефремова инсульт

RT на русском07:03
ТАСС

Медики подтвердили инсульт у Ефремова

ТАСС07:02
РИА Новости

Адвокат сообщил об инсульте у Ефремова

РИА Новости07:50
РБК

Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера

РБК07:49
ТК Звезда

Пашаев поделился подробностями состояния Ефремова, у которого диагностировали инсульт

ТК Звезда07:34

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
Российская газета08:40

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости09:46

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
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Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
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ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
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СЖР выразил протест из-за задержаний журналистов в Белоруссии

Союз журналистов России заявил властям Белоруссии "решительный протест" в связи с поведением силовиков в отношении корреспондентов российских СМИ, соответствующее заявление опубликовано на сайте СЖР.
РИА Новости07:29
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В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
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