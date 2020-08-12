Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев. По его словам, жизни актера ничего не угрожает. Господина Ефремова накануне госпитализировали из зала суда.В источнике
С чего всё началось
«Как овощ»: Пашаев рассказал о состоянии Ефремова незадолго до госпитализации
На заседании суда во вторник, 11 августа, Михаил Ефремов находился в очень плохом состоянии. Его адвокат Эльман Пашаев рассказал телеканалу «Звезда», что актер был словно овощ.
ТК Звезда04:29
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