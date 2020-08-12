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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев. По его словам, жизни актера ничего не угрожает. Господина Ефремова накануне госпитализировали из зала суда.В источнике
С чего всё началось
ТК Звезда

«Как овощ»: Пашаев рассказал о состоянии Ефремова незадолго до госпитализации

На заседании суда во вторник, 11 августа, Михаил Ефремов находился в очень плохом состоянии. Его адвокат Эльман Пашаев рассказал телеканалу «Звезда», что актер был словно овощ.
ТК Звезда04:29
Подробнее о событии
Интерфакс

У Ефремова подтвердился инсульт

Интерфакс08:09
ТК Звезда

Пашаев поделился подробностями состояния Ефремова, у которого диагностировали инсульт

ТК Звезда07:34
РБК

Адвокат назвала ошибкой сообщение больницы о Ефремове

РБК09:19
ТАСС

Медики подтвердили инсульт у Ефремова

ТАСС07:02
РИА Новости

Адвокат сообщил об инсульте у Ефремова

РИА Новости07:50
Коммерсантъ

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Коммерсантъ07:52
Вести.Ru

Врачи: у Михаила Ефремова не обнаружено признаков инсульта

Вести.Ru17:29

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
Российская газета08:40

В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru10:50
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Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
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Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК

Кандидаты на пост президента Белоруссии подали жалобы в ЦИК страны в связи с итогами прошедших выборов, на которых победу официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Суть событий07:17
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомостивчера в 11:40
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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