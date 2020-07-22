Общество
РБКАдвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете
Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Экономика
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
Авто
Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября
Мировая премьера первого электрического кроссовера чешской марки Skoda Enyaq iV состоится 1 сентября в Праге.
32CARS.ru 03:53
Единоборства
Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат 08:02
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Общество
Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа
Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news 20 июля в 13:38
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
ТАСС 20 июля в 11:24
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
На новую выплату в размере 15 тысяч рублей до 15 августа могут рассчитывать российские некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса.
Live24 вчера в 01:21
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
Спорт
Видео: один кровожадный монстр и много сытных людишек в релизном трейлере антихоррора Carrion
Издательство Devolver Digital опубликовало мультипликационный трейлер, приуроченный к скорой премьере Carrion — так называемого антихоррора от независимой Phobia Game Studio.
3DNews 11:30
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Tiguan X
Немецкий автопроизводитель Volkswagen запатентовал в Китае новую модель купе-кроссовера под названием Tiguan X. Об этом 22 июля сообщает «Российская газета».
Известия 11:25
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными
Уфимские Заметки вчера в 01:43
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Общество
Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни
Удмуртия заняла 52-е место рейтинга лучших регионов России для жизни, составленном РБК, набрав 2.71 балла из 10 возможных.
Коммерсантъ Ижевск 02:59
Фигурное катание
Тренер Тарасова помогает Медведевой с короткой программой в Москве
В работе над короткой программой в столице фигуристке Евгении Медведевой помогает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
News.ru 06:26
Наука
Две вакцины от коронавируса прошли вторую фазу клинических испытаний
Две аденовирусные вакцины прошли первую и вторую фазу клинических испытаний в Великобритании и Китае.
N+1 вчера в 09:21
Общество
В Липецке ливневка не справилась с потоками воды на нескольких улицах
В Липецке ливневая канализация на нескольких улицах не справилась с потоками дождя после прошедшего ливня, сообщили на официальной странице в соцсети Вконтакте мэрии города.
АиФ - Черноземье 09:22
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
Общество
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении.
РИА Новости 10:28
Футбол
В США футболиста Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах
Бывшего форварда сборной Испании и «Барселоны» Давида Вилью обвинили в США в сексуальных домогательствах, пишет издание Hudson River Blue.
МИР 24 08:08
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Шоу-бизнес
Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина
Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стал одним из самых шумных в отечественном шоу-бизнесе последних месяцев.
Bimru.ru 09:10
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»
В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили 02:54