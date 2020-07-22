Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев.

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

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