Общество

РБКРБКАдвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев.
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СК предъявил Навальному обвинение в клевете

РИА Новости11:42

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

РБК11:19

Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана

Коммерсантъ11:29

Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Lenta.ru11:34

Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете

Дождь11:16

Навальному предъявлено обвинение в клевете на ветерана

Вести.Ru11:16

Навальному предъявлено обвинение в клевете в отношении ветерана ВОВ

ТАСС10:57
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Экономика

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
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Авто

Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября

Мировая премьера первого электрического кроссовера чешской марки Skoda Enyaq iV состоится 1 сентября в Праге.
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Единоборства

Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат 08:02
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
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Общество

Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа

Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
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Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news 20 июля в 13:38
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Происшествия

Геращенко назвал захватившего заложников в Луцке уроженцем России

РБК вчера в 08:12
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

ТАСС 20 июля в 11:24
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

На новую выплату в размере 15 тысяч рублей до 15 августа могут рассчитывать российские некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса.
Live24 вчера в 01:21
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
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Спорт

Видео: один кровожадный монстр и много сытных людишек в релизном трейлере антихоррора Carrion

Издательство Devolver Digital опубликовало мультипликационный трейлер, приуроченный к скорой премьере Carrion — так называемого антихоррора от независимой Phobia Game Studio.
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Авто

Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Tiguan X

Немецкий автопроизводитель Volkswagen запатентовал в Китае новую модель купе-кроссовера под названием Tiguan X. Об этом 22 июля сообщает «Российская газета».
Известия 11:25
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Наука

Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными

Уфимские Заметки вчера в 01:43
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Общество

Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни

Удмуртия заняла 52-е место рейтинга лучших регионов России для жизни, составленном РБК, набрав 2.71 балла из 10 возможных.
Коммерсантъ Ижевск 02:59
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Фигурное катание

Тренер Тарасова помогает Медведевой с короткой программой в Москве

В работе над короткой программой в столице фигуристке Евгении Медведевой помогает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
News.ru 06:26
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Наука

Две вакцины от коронавируса прошли вторую фазу клинических испытаний

Две аденовирусные вакцины прошли первую и вторую фазу клинических испытаний в Великобритании и Китае.
N+1 вчера в 09:21
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Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

REGNUM 04:13
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Общество

В Липецке ливневка не справилась с потоками воды на нескольких улицах

В Липецке ливневая канализация на нескольких улицах не справилась с потоками дождя после прошедшего ливня, сообщили на официальной странице в соцсети Вконтакте мэрии города.
АиФ - Черноземье 09:22
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Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
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Наука

Подтверждена теория мужской бисексуальности

В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
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Общество

В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом

"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении.
РИА Новости 10:28
12
Футбол

В США футболиста Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшего форварда сборной Испании и «Барселоны» Давида Вилью обвинили в США в сексуальных домогательствах, пишет издание Hudson River Blue.
МИР 24 08:08
Общество

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
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Шоу-бизнес

Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина

Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стал одним из самых шумных в отечественном шоу-бизнесе последних месяцев.
Bimru.ru 09:10
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Происшествия

По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор

По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
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Авто

Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили 02:54
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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