Происшествия
КоммерсантъАдвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что у актера был сердечный приступ. При этом скорую для него не вызывали. Господин Пашаев предположил, что это связано с нервным потрясением после ДТП в центре Москвы.
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с чего всё началось
У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ - об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актёр не решился просить следователя отпустить его на могилу матери - 25 июня как раз была годовщина ее смерти.Московский Комсомолецвчера в 17:32
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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери
Московский Комсомолецвчера в 17:32
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