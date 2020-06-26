Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъАдвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что у актера был сердечный приступ. При этом скорую для него не вызывали. Господин Пашаев предположил, что это связано с нервным потрясением после ДТП в центре Москвы.
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с чего всё началось

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери

У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ - об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актёр не решился просить следователя отпустить его на могилу матери - 25 июня как раз была годовщина ее смерти.
Московский Комсомолецвчера в 17:32

Подробнее о событии

Ефремова не стали госпитализировать после сердечного приступа

Известия04:42

Адвокат рассказал подробности приступа у Ефремова

РИА Новости04:17

Ефремов перенес сердечный приступ в годовщину смерти матери, пишут СМИ

ФАНвчера в 18:41

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

ТАСС02:16

У Ефремова случился сердечный приступ

Lenta.ruвчера в 18:23

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Комсомольская правдавчера в 18:00

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери

Московский Комсомолецвчера в 17:32
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Общество

Выплаты на детей до 16 лет в России перечислят с 1 июля

Перечисления единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет в семье стартуют уже 1 июля.
Батайское время 02:01
8
Общество

Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

Газета.Ru 02:13
16
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
2K
Общество

Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.
RT на русском 04:01
Путешествия

«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отпуск

Большинство (44%) россиян, которые собираются куда-то поехать этим летом, планируют двухнедельную поездку, выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий».
Коммерсантъ 01:00
4
Общество

За сутки в России выявили менее семи тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6800 заболевших новой коронавирусной инфекцией. За весь период Covid-19 обнаружили у 620 794 человек.
Новый День 04:09
Шоу-бизнес

Пелагея показала, как проводит лето с дочерью

Судя по всему, на лето Пелагея решила увезти дочь на дачу или в деревню, чтобы девочка больше времени проводила на свежем воздухе.
Летидор вчера в 02:31
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
4,5K
Общество

Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%

Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
627
Общество

Перечислены российские регионы с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе перечислили российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:47
315
Общество

Электронные трудовые книжки набирают популярность

Ранее ЦДИ писал о том, что работодатели в Псковской области с начала года начали вести электронные трудовые книжки.
ЦДИ ПО вчера в 12:54
5
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
961
Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
7
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
20
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
16
Игры

Blizzard раскрыла новые подробности Diablo IV. В игре будет открытый мир

Чемпионат 04:30
Общество

Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом

Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
7
Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
190
Технологии

«МегаФон» поможет с онлайн-мониторингом воды

«МегаФон» расширил портфель IoT-продуктов и разработал софт «Онлайн-мониторинг воды».
Победа 26 вчера в 04:33
2
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
139
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Рособрнадзор решил использовать опыт, полученный во время коронавирусной пандемии, и теперь будет переводить детей на домашнее обучение во время сезонных вспышек простуды.
Городовой вчера в 11:18
271
Общество

27 июня в области запрещена продажа алкоголя

Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
Time56.ru 03:01
13
Технологии

В России зарегистрировали более 50 тест-систем для выявления коронавируса и антител

Отечественные препараты Наличие отечественных препаратов от коронавируса и вакцины позволят сделать инфекцию "управляемой", сказал Мурашко.
ТАСС 04:50
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
5,1K
Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
2
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
726
Интернет

В «Google Фото» появилась карта с местами съемки

Вести.Ru вчера в 14:49
Биатлон

Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР

Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали единственными кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР).
Sports.ru 04:40
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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