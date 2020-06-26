Происшествия
КоммерсантъАдвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что у актера был сердечный приступ. При этом скорую для него не вызывали. Господин Пашаев предположил, что это связано с нервным потрясением после ДТП в центре Москвы.
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с чего всё началось
У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ - об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актёр не решился просить следователя отпустить его на могилу матери - 25 июня как раз была годовщина ее смерти.Московский Комсомолецвчера в 17:32
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Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
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Известия 06:16
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Вооруженную силу продолжает наращивать Китай вдоль границы с Индией, 24 июня сообщает газета Hindustan Times.
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Суд попросил заочно арестовать двух новых фигурантов дела Абызова
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Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
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Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. перенесла премьеру новой картины Кристофера Нолана Довод с 17 июля на 12 августа.
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