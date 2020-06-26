У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ - об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актёр не решился просить следователя отпустить его на могилу матери - 25 июня как раз была годовщина ее смерти.

с чего всё началось

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что у актера был сердечный приступ. При этом скорую для него не вызывали. Господин Пашаев предположил, что это связано с нервным потрясением после ДТП в центре Москвы.

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

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