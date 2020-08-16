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РБК
РБК

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда

В пресс-службе Пресненского районного суда Москвы РБК сообщили, что перенос заседания не запланирован. Актера во вторник, 11 августа, во время заседания по делу о его участии в ДТП, госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Адвокат Пашаев — о состоянии Ефремова: «Не верить в инсульт могут только моральные уроды»

Позже адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что его клиент перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Из-за госпитализации заседание суда перенесли на 18 августа. Два дня назад Михаила Олеговича выписали из больницы.
Комсомольская правда08:40
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РИА Новости

Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова

РИА Новости14:12
Коммерсантъ

Адвокат: участие Ефремова в ближайших заседаниях под вопросом из-за здоровья

Коммерсантъ13:42
RT на русском

Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа

RT на русском12:32
ТАСС

В медицинских документах Ефремова значится диагноз инсульт

ТАСС12:46
Комсомольская правда

Врачи прописали Ефремову постельный режим

Комсомольская правда13:32
Lenta.ru

Адвокат Ефремова назвал моральными уродами сомневающихся в болезни актера

Lenta.ru14:29
НТВ

Адвокат: в медицинских документах Ефремова значится диагноз инсульт

НТВ12:59

Воскресные акции протеста в Минске прошли без задержаний

МВД Белоруссии не подтверждает факты задержания участников прошедшей в воскресенье акции, которые не согласны с официальными итогами голосования на президентских выборах в стране, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
Воскресные акции протеста в Минске прошли без задержаний
Взгляд.ру15:43

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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