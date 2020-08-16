Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда

Общественная служба новостей 2 16

В пресс-службе Пресненского районного суда Москвы РБК сообщили, что перенос заседания не запланирован. Актера во вторник, 11 августа, во время заседания по делу о его участии в ДТП, госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт.