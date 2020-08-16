Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
В пресс-службе Пресненского районного суда Москвы РБК сообщили, что перенос заседания не запланирован. Актера во вторник, 11 августа, во время заседания по делу о его участии в ДТП, госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт.В источнике
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Позже адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что его клиент перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Из-за госпитализации заседание суда перенесли на 18 августа. Два дня назад Михаила Олеговича выписали из больницы.
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