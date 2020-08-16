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РБК
РБК

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда

В пресс-службе Пресненского районного суда Москвы РБК сообщили, что перенос заседания не запланирован. Актера во вторник, 11 августа, во время заседания по делу о его участии в ДТП, госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Адвокат Пашаев — о состоянии Ефремова: «Не верить в инсульт могут только моральные уроды»

Позже адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что его клиент перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Из-за госпитализации заседание суда перенесли на 18 августа. Два дня назад Михаила Олеговича выписали из больницы.
Комсомольская правдавчера в 08:40
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Эхо Москвы

Участие Михаила Ефремова в ближайших заседаниях суда остается под вопросом

Эхо Москвы20:06
RT на русском

Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа

RT на русскомвчера в 12:32
Коммерсантъ

Адвокат: участие Ефремова в ближайших заседаниях под вопросом из-за здоровья

Коммерсантъвчера в 13:42
ТАСС

В медицинских документах Ефремова значится диагноз инсульт

ТАССвчера в 12:46
Комсомольская правда

Врачи прописали Ефремову постельный режим

Комсомольская правдавчера в 13:32
РИА Новости

Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова

РИА Новостивчера в 14:12
НТВ

Адвокат: в медицинских документах Ефремова значится диагноз инсульт

НТВвчера в 12:59

BadComedian считает, что Эрнст «по блату» взял жену Софью в новый фильм

Роль Софьи BadComedian считает бесполезной, но благодаря съемкам жены Эрнста в "Союзе спасения", часть миллионного бюджета ушла в семью продюсера Первого канала; фото versiya.info Огромную волну обсуждений вызвал российский фильм "Союз спасения", вышедший под началом Первого канала и Константина Эрнста в частности.
BadComedian считает, что Эрнст «по блату» взял жену Софью в новый фильм
Версия.Инфовчера в 07:19
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В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
RT на русском21:51
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Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко.
Lenta.ruвчера в 16:20
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Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.
РИА Новостивчера в 12:31
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Свечников получил травму в матче НХЛ «Каролины» против «Бостона»

Российский хоккеист, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был травмирован в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».
Аргументы и Фактывчера в 17:59

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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