Происшествия
ТАССЗадержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мансур Гильманов, оказывающий задержанным правовую помощь.
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Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию модернизированных гаубиц
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Аргументы и Факты 09:37
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома.
Новые Известия 15:21
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Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
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«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
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Авто
Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции
Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня 02:55
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
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Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
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Деловое.ТВ вчера в 10:20
Общество
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Вечером 2 июня стало известно, что в Ростовской области смягчили режим самоизоляции. Правда, касаются послабления далеко не всех.
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Общество
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Общество
В России может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
В России может появиться минимальный размер почасовой ставки оплаты труда.
Моя Москва.онлайн 10:53
Общество
В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса
В Черногории окончилась эпидемия коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны.
RT на русском 18:31
Финансы
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей
По состоянию на 10.48 мск, курс доллара упал до 68,96 рубля впервые с 6 марта, евро - до 76,79 рубля. Это связано с ростом цен на нефть.
Российская газета 04:04
Происшествия
В Красноярске ищут шестилетнего мальчика
Красноярск, 3 июня 2020, 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня.
REGNUM 23:40
Общество
Онищенко не видит смысла в тотальной вакцинации от коронавируса
В тотальной вакцинации от коронавируса нет смысла, считает бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который высказал свое мнение в эфире телеканала «Звезда».
Евразия Daily 21:21
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Общество
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«Наличие сведений о лишении родительских прав заявителя, отсутствует гражданство Российской Федерации у заявителя и (или) ребёнка, заявитель не относится к кругу имеющих право на выплату лиц, заявитель и (или) ребёнок проживает за границей», — так ПФР сформулировал причины отказа.
Om1.ru 11:28
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 21:30
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru 23:15
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Башмет высказался против шахматной рассадки на концертах
21 мая глава Минкультуры России Ольга Любимова рассказала, что после открытия театров после пандемии зрители будут занимать места в зале в шахматном порядке.
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Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
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"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Здоровье
У сотрудника детского сада в Свободном выявили коронавирус
В Свободном закрыли детский сад № 7 из-за коронавируса. COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников дошкольного учреждения.
Амур.инфо 22:22
Общество
Названы сроки возобновления полетов за рубеж
О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих.
MOS.news 10:40
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32