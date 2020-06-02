Происшествия
РБКАдвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Захватов.
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Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
RT на русском 08:22
Наука
Ученые: манускрипты Мертвого моря «родились» не в Иудейской пустыне
ИА Красная Весна 13:04
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Общество
В России выработают новые требования к общежитиям вузов
Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Политика
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
По словам Коджи, российские медики отмечают действенность лечения от COVID-19, которое применяется в Турции.
Lenta.ru 15:16
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Здоровье
Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 16:07
Политика
Трамп назвал Байдена политическим слабаком
Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.
Российская газета 17:14
Экономика
В России задумали удвоить производство золота
Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
Экономика
В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кто станет получать больше
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о повышении сразу нескольких пенсионных выплат в стране.
Primpress.ru 13:30
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
Общество
В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды
Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
Общество
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:29
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Происшествия
В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев
Вечерние Ведомости вчера в 03:23
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Армия и оружие
Россия не намерена забирать территорию авиабазы «Кант» в Киргизии
С опровержением слухов о желании российских военных заполучить территорию авиабазы «Кант» в собственность Министерства обороны России выступил и генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии.
REGNUM 13:07
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Армия и оружие
На Донбасс прибыли радикалы и журналисты: в планах новые провокации
На Донбасс прибыли нацики из «Правого сектора»*.
Новостной фронт 08:10
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12