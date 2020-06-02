Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

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