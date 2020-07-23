Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
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Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
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Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова. По его словам, они вместе находятся в автомобиле полиции.В источнике
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Свердловский политолог Фёдор Крашенинников может сесть за решётку за оскорбление властей
Екатеринбург в интернете04:08