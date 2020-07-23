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Вести.Ru
Вести.Ru

Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова. По его словам, они вместе находятся в автомобиле полиции.В источнике
Подробнее о событии
Znak.com

В Екатеринбурге полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

Znak.com03:10
Ведомости

Полиция задержала бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова

Ведомости03:51
Екатеринбург Онлайн

В Екатеринбурге задержали политолога Федора Крашенинникова

Екатеринбург Онлайн03:17
66.ru

Полицейские задержали политолога Федора Крашенинникова

66.ru03:14
Интерфакс

Поводом для задержания политолога стал комментарий о позиции КС по президентским срокам

Интерфакс04:58
Екатеринбург в интернете

Свердловский политолог Фёдор Крашенинников может сесть за решётку за оскорбление властей

Екатеринбург в интернете04:08
URA.Ru

Юрист объяснил, что грозит Крашенинникову. Его спасет покаяние

URA.Ru03:51

Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России21 июля в 13:00

Дороги за 6 триллионов: компания Ротенберга и ВЭБа может получить подряды в рамках спасения российской экономики

Совместное предприятие семьи Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ «Нацпроектстрой» может стать генподрядчиком инфраструктурных проектов в области дорожного строительства в рамках выполнения плана по спасению российской экономики.
Forbes00:57
1

Фаталити в новом боевике Mortal Kombat будет таким же, как и в игре

Британский актер и мастер единоборств Льюис Тан, который снимается в новой экранизации Mortal Kombat, рассказал, что фаталити в фильме получились такими же реалистичными и жестокими, как в культовой компьютерной игре.
Inc-news.ru04:47
3

Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»

Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
ИА Новороссия06:00