Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

с чего всё началось

Глава Хабаровского края Сергей Фургал, обвиненный в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, не держится за свою губернаторскую должность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил адвокат Фургала Борис Кожемякин.

Адвокат сообщил об отношении Фургала к посту губернатора

Общество Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Политика Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 1,8K

Общество В Тюменской области продлили режим повышенной готовности Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб. 3

Политика Помпео: США вносят Рамзана Кадырова в черный список Вашингтон, 20 июля 2020, 17:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список. 8

Авто MINI назвала стоимость обновленного кроссовера Countryman для России Топовая версия MINI Countryman под названием JCW ALL4 выйдет на российский рынок с агрегатом объемом 2 литра мощностью 306 л.с. Его оценили в 3,15 млн рублей. 21

Наука Онищенко оценил эффективность ультрафиолета против коронавируса Ранее известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici) сообщил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус, и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19. 74

Политика Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей 20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи. 86

Энергетика Балтийские страны начали отказываться от российской нефти В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. 25

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

Политика Путин назначил Андрея Логинова замминистра юстиции Президент РФ Владимир Путин назначил замруководителя аппарата правительства Андрея Логинова на должность статс-секретаря - замминистра юстиции.

Киберспорт Winstrike изменила состав по Dota 2 К составу Winstrike Team по Dota 2 присоединились четыре новых игрока и тренер. Об этом организация объявила на официальном сайте.

Экономика Названы последствия деноминации рубля для России Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия. 16

Происшествия В Саратове напали на следователя управления СК Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние". 15

Происшествия Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.