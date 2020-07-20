Политика
РБКАдвокат сообщил об отношении Фургала к посту губернатора
Глава Хабаровского края Сергей Фургал, обвиненный в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, не держится за свою губернаторскую должность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил адвокат Фургала Борис Кожемякин.
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с чего всё началось
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.РБК05:37
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Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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В Epic Games Store бесплатно раздают второй эпизод Torchlight
Актуальные Новости вчера в 15:33
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Общество
Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point
Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».
ИА Красная Весна вчера в 14:34
Происшествия
В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
По информации МЧС, авария произошла с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №77. Пострадали 11 человек, среди которых двое детей.
Российская газета 10:34
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 08:38
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.
РИА Новости 10:36
Политика
Помпео: США вносят Рамзана Кадырова в черный список
Вашингтон, 20 июля 2020, 17:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список.
REGNUM 10:42
Авто
MINI назвала стоимость обновленного кроссовера Countryman для России
Топовая версия MINI Countryman под названием JCW ALL4 выйдет на российский рынок с агрегатом объемом 2 литра мощностью 306 л.с. Его оценили в 3,15 млн рублей.
Деловое.ТВ 17 июля в 13:11
Здоровье
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
Наука
Онищенко оценил эффективность ультрафиолета против коронавируса
Ранее известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici) сообщил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус, и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 10:14
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Энергетика
Балтийские страны начали отказываться от российской нефти
В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Армия и оружие
СМИ рассказал о разработке в России беспилотников на солнечных батареях
Московский Комсомолец вчера в 03:21
Политика
Путин назначил Андрея Логинова замминистра юстиции
Президент РФ Владимир Путин назначил замруководителя аппарата правительства Андрея Логинова на должность статс-секретаря - замминистра юстиции.
ТАСС 10:37
Киберспорт
Winstrike изменила состав по Dota 2
К составу Winstrike Team по Dota 2 присоединились четыре новых игрока и тренер. Об этом организация объявила на официальном сайте.
CyberSport.ru 09:25
Экономика
Названы последствия деноминации рубля для России
Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa 07:54
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Политика
Путин подписал закон о повышенной пенсии семьям погибших военных
В России повысят размер пенсий членов семей умерших военнослужащих и военных пенсионеров.
Парламентская газета 10:28
Игры
Nintendo проведет презентацию Direct Mini
Компания Nintendo анонсировала презентацию Direct Mini. Она начнется 20 июля в 17:00 мск и будет показана на YouTube.
CyberSport.ru 03:09
Общество
Мишустин уволил арестованную по делу о хищении замглавы Минобрнауки
Замминистра науки Марина Лукашевич освобождена от должности по решению премьер-министра страны Михаила Мишустина.
Газета.Ru 10:16
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36